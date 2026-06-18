Argentina cogita mudanças na escalação após vitória na estreia da Copa do Mundo Albiceleste busca segunda vitória e classificação antecipada ao mata-mata

Lionel Scaloni cogita fazer mudanças na escalação da Argentina após a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo. O treinador conta com atletas considerados titulares recuperados fisicamente, como são os casos de Julián Álvarez e Nahuel Molina.

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Tanto o centroavante, quanto o lateral-direito não participaram dos amistosos preparatórios da Argentina contra Honduras e Islândia. A dupla se recuperava de incômodos físicos relacionados ao fim da temporada europeia.

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Por conta disso, Scaloni optou por iniciar o duelo contra a Argélia com Lautaro Martínez no comando de ataque, e Gonzalo Montiel no lado direito. No entanto, Julián Álvarez e Nahuel Molina entraram no segundo tempo e deram bons sinais ao treinador da Argentina.

Uma outra dúvida é sobre a saída de Thiago Almada para a entrada de Nico González diante da Áustria. Ao contrário das outras duas possíveis mudanças, essa não teria relação com questões físicas, mas sim táticas e técnicas, uma vez que a Aregntina melhorou com a entrada do atleta de 28 anos.

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Técnico da Argentina, Scaloni conversa com Julián Álvarez e Nico González na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Possível escalação da Argentina para enfrentar a Áustria

Com isso, a Argentina pode entrar em campo contra a Áustria com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada (Nico González); Messi e Julián Álvarez.

Nicolás Tagliafico se machucou no amistoso entre Argentina e Honduras e não deve ser titular contra a Áustria apesar dos esforços feitos pelo jogador. No entanto, Scaloni prefere preservar o atleta visto que Facundo Medina não comprometeu a equipe atuando improvisado na lateral-esquerda, enquanto espera ter o veterano e titular da Albiceleste 100% fisicamente.

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