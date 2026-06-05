Fifa proíbe Vuvuzelas na Copa do Mundo; entenda o que mudou
Brasil entra em campo neste sábado (6), em amistoso diante do Egito
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A Fifa proibiu a entrada das tradicionais vuvuzelas nos jogos da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, no México. O código de conduta da entidade vetará um dos sons mais característicos dos estádios do Mundial desde a edição de 2010.
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Na avaliação da Fifa, esses objetos podem representar riscos à segurança e interferir na experiência dos torcedores.
Além das vuvuzelas, a entidade também proibiu o uso de apitos, buzinas de ar comprimido e outros dispositivos considerados excessivamente barulhentos nas 16 sedes do torneio, que também será realizado nos Estados Unidos e no Canadá.
Garrafas de água reutilizáveis e equipamentos que emitam feixes de laser também estão vetados nesta edição da Copa do Mundo.
De acordo com o código de conduta, torcedores que descumprirem as regras poderão ter a entrada negada ou ser retirados dos estádios.
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Agenda Seleção Brasileira:
06.06 - Amistoso - Brasil x Egito - 19h (de Brasília) - Cleveland (EUA)
13.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Brasil x Marrocos - 19h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)
19.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Brasil x Haiti - 21h30 (de Brasília) - Filadélfia (EUA)
24.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Escócia x Brasil - 19 (de Brasília) - Miami (EUA)
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