Fifa proíbe Vuvuzelas na Copa do Mundo; entenda o que mudou

A Fifa proibiu a entrada das tradicionais vuvuzelas nos jogos da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, no México. O código de conduta da entidade vetará um dos sons mais característicos dos estádios do Mundial desde a edição de 2010.

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Na avaliação da Fifa, esses objetos podem representar riscos à segurança e interferir na experiência dos torcedores.

Além das vuvuzelas, a entidade também proibiu o uso de apitos, buzinas de ar comprimido e outros dispositivos considerados excessivamente barulhentos nas 16 sedes do torneio, que também será realizado nos Estados Unidos e no Canadá.

Garrafas de água reutilizáveis e equipamentos que emitam feixes de laser também estão vetados nesta edição da Copa do Mundo.

De acordo com o código de conduta, torcedores que descumprirem as regras poderão ter a entrada negada ou ser retirados dos estádios.

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Itens relacionados à Copa do Mundo são vendidos na 25 de março. (Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress)

Agenda Seleção Brasileira:

06.06 - Amistoso - Brasil x Egito - 19h (de Brasília) - Cleveland (EUA)

13.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Brasil x Marrocos - 19h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)

19.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Brasil x Haiti - 21h30 (de Brasília) - Filadélfia (EUA)

24.06 - 1ª fase da Copa do Mundo - Escócia x Brasil - 19 (de Brasília) - Miami (EUA)

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