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Copa do Mundo: ameaçado de morte, técnico terá segurança reforçada

Hong Myung-bo recebeu ameaças após a eliminação da Coreia do Sul

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:48
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Hong Myung-bo, técnico da Coreia do Sul
Hong Myung-bo deixou o comando da seleção da Coreia do Sul (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Mais de 100 policiais ocuparão o Aeroporto Internacional de Incheon para garantir a integridade física de Hong Myung-bo, que desembarca na Coreia do Sul sob forte aparato de segurança. O ex-treinador da seleção sul-coreana foi alvo ameaças de morte na internet após a eliminação da equipe na primeira fase da Copa do Mundo. Para minimizar riscos, a Federação Coreana de Futebol (KFA) dividiu o retorno da delegação: o técnico antecipou sua viagem e chega um dia antes do restante do grupo, acompanhado por apenas oito jogadores.

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    • O plano de contingência das forças de segurança locais prevê a divisão do contingente policial em três bases móveis dentro do terminal aeroportuário. A medida visa conter eventuais tumultos e protestos de torcedores. De acordo com informações do jornal "Korea Herald", a postagem que disparou o alerta partiu de uma comunidade online. Na mensagem, atribuída a um cidadão americano de 41 anos, o autor afirma que iria pessoalmente ao aeroporto para tirar a vida do técnico.

    Ex-técnico da Coreia do Sul com jogadores em campo na Copa do Mundo 2026
    Coreia do Sul decepcionou na Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    A pressão sobre o ex-comandante ultrapassou o descontentamento das arquibancadas e dos veículos de comunicação. O próprio presidente do país, Lee Jae-myung, envolveu-se publicamente na crise institucional gerada pelo desempenho esportivo. O chefe de Estado classificou a campanha como um fracasso e acionou o Ministério do Esporte para abrir uma investigação sobre o processo de preparação e as escolhas estruturais da federação.

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    — Não estou apenas surpreso com esse resultado inesperado, estou completamente perplexo. Mais uma vez, ficou provado que as decisões sobre quem ocupa os cargos são tudo — declarou Lee Jae-myung.

    Diante do cenário de forte desgaste político e da hostilidade popular, Hong Myung-bo apresentou seu pedido de demissão antes mesmo do embarque. Com a decisão, o profissional encerra oficialmente seu ciclo à frente do time asiático e retorna à pátria na condição de ex-técnico da seleção nacional.

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    A campanha no Mundial


    Sorteada no Grupo A, a Coreia do Sul estreou com vitória diante da República Tcheca pelo placar de 2 a 1. Contudo, o desempenho da equipe caiu nos confrontos seguintes com duas derrotas consecutivas por 1 a 0, primeiro contra o México e, posteriormente, diante da África do Sul. Os resultados determinaram a desclassificação precoce do elenco ainda na fase de grupos da competição.

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