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Atuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: 'Justo na vez'

Brasileiro foi o árbitro principal do jogo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:11
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Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo
Raphael Claus apitou o duelo válido pelo grupo H (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Espanha e Arábia Saudita se enfrentaram em Atlanta, nos Estados Unidos, pela Copa do Mundo, e o árbitro principal do jogo foi o brasileiro Raphael Claus. O profissional trabalhou ao lado dos assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, também brasileiros. A equipe de campo foi formada pelo quarto árbitro, Andres Roja, e pelo árbitro reserva, Alexander Guzman, ambos da Colômbia.

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    A seleção comandada por Lamine Yamal venceu com tranquilidade a equipe da Arábia, e a atuação do juiz, apesar de não ser exigida em lances polêmicos, chamou atenção nas redes por conta de um gol anulado no final do duelo. Os comentários vieram principalmente dos internautas brasileiros, acostumados com a arbitragem de Raphael em campeonatos nacionais.

    Confira alguns tweets:

    Jogadores da Espanha comemorando contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Espanha venceu a Arábia Saudita em jogo válido pelo Grupo H da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Como foi a partida entre Espanha e Arábia Saudita?

    Luis de la Fuente promoveu alterações na equipe, como a entrada de Lamine Yamal no time titular, e mudança na estrutura de meio-campo em relação ao 11 inicial do empate sem gols com Cabo Verde. Muita intensidade e, desta vez, sem desperdiçar chances. A Espanha foi arrasadora antes mesmo da pausa para hidratação no primeiro tempo e deu um show em Atlanta, para mostrar que, sim, é uma das favoritas ao título.

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    Yamal não demorou para mostrar a diferença e abriu o placar aos nove minutos de jogo, completando cruzamento que veio da esquerda. Quem virou a chave foi Oyarzabal, saindo de "piada" do primeiro jogo por ficar 30 minutos sem tocar na bola marcando duas vezes, aos 20 e 23 minutos, para deixar o placar elástico rapidamente.

    Para não abaixar o ritmo logo no retorno do intervalo, a Espanha seguiu em cima dos sauditas e ampliou logo aos três minutos do segundo tempo. Após escanteio pela esquerda, Cucurella apareceu para finalizar de primeira e o goleiro defendeu. No entanto, o rebote explodiu no zagueiro Tambakti e entrou. A arbitragem deu gol contra.

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    O técnico Luis de la Fuente optou por poupar nomes como Yamal e Oyarzabal, e dar rodagens a outros jogadores do elenco. Foram 45 minutos tranquilos para finalizar o confronto, sem sustos na defesa e algumas boas chances criadas no terço final — Ferran Torres ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Nico Williams voltou a receber minutos, assim como Mikel Merino. No geral, uma partida de manual de uma candidata ao título da Copa.

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