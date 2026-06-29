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Son desabafa após eliminação da Coreia do Sul na Copa: 'Frustração e decepção'

Seleção foi eliminada precocemente na fase de grupos da Copa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 14:35
Atualizado há 1 minutos
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Son (Foto: Julio Cesar / AFP)
Son durante Copa do Mundo 2026 (Foto: Julio Cesar / AFP)
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O atacante Heung-min Son, capitão e principal liderança da seleção da Coreia do Sul, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (29) após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de 2026. Apontada como uma das candidatas a avançar ao mata-mata, a seleção acabou sendo eliminada ainda na fase inicial do torneio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante Heung-min Son, capitão e principal liderança da seleção da Coreia do Sul, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (29) após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de 2026. Apontada como uma das candidatas a avançar ao mata-mata, a seleção acabou sendo eliminada ainda na fase inicial do torneio.

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    • Na mensagem, Son pediu desculpas aos torcedores pelo desempenho da equipe e agradeceu o carinho e a confiança depositados na seleção. O atacante afirmou que seguirá trabalhando para proporcionar novas alegrias ao povo sul-coreano e também fez um apelo para que, mesmo neste momento difícil, a torcida continue apoiando e incentivando os jogadores.

    Son (Foto: Juilo Cesar / AFP)
    Son (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

    Confira o texto de Son na íntegra

    "Não sei por onde começar. Não posso fingir que não sei, e não quero evitar a realidade.

    Em primeiro lugar, gostaria de pedir sinceras desculpas ao povo da República da Coreia e aos fãs que adoram o futebol.

    Como alguém que ama futebol, sinto muito, frustrado e chateado por ter testemunhado tal jogo. Nem consigo começar a expressar a minha decepção e magoar os fãs, e sinto-me totalmente inadequado para dizer uma única palavra de desculpas.

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    Todos os dias, todos os momentos, eu queria transmitir essa mensagem aos meus fãs que estão passando por um momento difícil com um misto de emoções. Foi um torneio mais precioso para mim do que qualquer outra pessoa, e parece que o 'palco do sonho de uma criança' de que sempre falei desmoronou, tornando-o incrivelmente complicado e doloroso. Pra ser honesto não é fácil aceitar essa realidade agora. Pensando nos fãs que estão carregando decepção e mágoas muito maiores do que eu, hesito até em falar sobre meus sentimentos, mas acho que os sentimentos que eles estão vivendo não são muito diferentes dos meus.

    Estou bem ciente de que muitas coisas foram sacrificadas por esta fase. Também sinto um grande senso de responsabilidade por não poder retribuir o tempo, o coração e o apoio inabaláveis e amor que nos enviaram. Eu realmente sinto muito. E agradeço de coração a todos que acreditaram em nós, nos apoiaram, e estiveram conosco até o fim.

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    Farei o meu melhor novamente desde a minha posição para expressar os meus sentimentos ao povo da República da Coreia e aos fãs de futebol de uma forma que é mais do que apenas palavras. Vou esforçar-me para lhe trazer alegria novamente. Nunca esqueci a promessa que fiz aos fãs. Até que os fãs venham até mim, até que eu precise, eu derramarei tudo e me prepararei bem de novo.

    Finalmente, nesta situação, sinto um coração pesado e sinto muito por pedir mais uma vez aos fãs, mas peço sinceramente que enviem calorosos incentivos e apoio a todos os jogadores, em vez de lhes dar demasiadas críticas e magoas.

    Obrigado por ler o texto longo até o fim."

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    Coreia na Copa

    A Coreia do Sul encerrou a participação na Copa do Mundo com apenas três pontos na fase de grupos. A equipe estreou com vitória sobre a República Tcheca, mas foi derrotada por México e África do Sul nas duas rodadas seguintes. A campanha não foi suficiente para garantir a classificação ao mata-mata.

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