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Brasil x Japão: Neymar joga hoje?

Camisa 10 está recuperado de lesão na panturrilha

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 15:03
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Neymar em Brasil x Japão ( RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Neymar em Brasil x Japão ( RONALDO SCHEMIDT / AFP)
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A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No momento, a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai sendo derrotada por 1 a 0. Mesmo recuperado da lesão na panturrilha que o tirou dos dois primeiros jogos do Brasil no Mundial, Neymar não começou a partida entre os titulares e é opção no banco de reservas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. No momento, a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai sendo derrotada por 1 a 0. Mesmo recuperado da lesão na panturrilha que o tirou dos dois primeiros jogos do Brasil no Mundial, Neymar não começou a partida entre os titulares e é opção no banco de reservas.

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    • O camisa 10 voltou a atuar na última rodada da fase de grupos, diante da Escócia, quando entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos. Contra o Japão, novamente inicia entre os reservas e pode ser utilizado por Ancelotti ao longo da partida.

    Torcida pede Neymar

    Nas redes sociais, o nome de Neymar rapidamente entrou entre os assuntos mais comentados. Após o gol do Japão, torcedores passaram a pedir a entrada do atacante, apontando o camisa 10 como a principal esperança para ajudar a Seleção Brasileira a reagir e buscar a classificação.

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    Neymar durante aquecimento de Brasil x Japão (Paul ELLIS / AFP)
    Neymar durante aquecimento de Brasil x Japão (Paul ELLIS / AFP)

    Escalação do Brasil contra o Japão

    Como era esperado, Carlo Ancelotti manteve a mesma equipe que venceu a Escócia na última rodada da fase de grupos.

    O Brasil entrou em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.

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