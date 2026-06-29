Brasil x Japão: Neymar joga hoje?
Camisa 10 está recuperado de lesão na panturrilha
A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. No momento, a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai sendo derrotada por 1 a 0. Mesmo recuperado da lesão na panturrilha que o tirou dos dois primeiros jogos do Brasil no Mundial, Neymar não começou a partida entre os titulares e é opção no banco de reservas.
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O camisa 10 voltou a atuar na última rodada da fase de grupos, diante da Escócia, quando entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos. Contra o Japão, novamente inicia entre os reservas e pode ser utilizado por Ancelotti ao longo da partida.
Torcida pede Neymar
Nas redes sociais, o nome de Neymar rapidamente entrou entre os assuntos mais comentados. Após o gol do Japão, torcedores passaram a pedir a entrada do atacante, apontando o camisa 10 como a principal esperança para ajudar a Seleção Brasileira a reagir e buscar a classificação.
Escalação do Brasil contra o Japão
Como era esperado, Carlo Ancelotti manteve a mesma equipe que venceu a Escócia na última rodada da fase de grupos.
O Brasil entrou em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.
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