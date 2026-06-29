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Amigo de Neymar e Vini Jr., astro da NBA prestigia jogo do Brasil

Jimmy Butler marcou presença no estádio em Houston e demonstrou apoio à Seleção

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O jogador de basquete norte-americano Jimmy Butler acompanha a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)
O jogador de basquete norte-americano Jimmy Butler acompanha a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

Jimmy Butler foi uma das atrações nas arquibancadas do estádio de Houston, no Texas, nesta segunda-feira (29), durante o confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo de 2026. Nascido na cidade, o astro da NBA aproveitou a oportunidade para prestigiar a Seleção Brasileira e rever amigos como Neymar e Vinicius Júnior.

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    Antes do início da partida, Neymar fez questão de cumprimentar Butler nas arquibancadas e ainda abraçou Rylee, filha do jogador de basquete. O norte-americano também encontrou Ronaldinho Gaúcho nos corredores do estádio. Os dois conversaram rapidamente e posaram para fotos.

    O ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho (à esquerda) e o jogador de basquete norte-americano Jimmy Butler reagem antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston
    O ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho (à esquerda) e o jogador de basquete norte-americano Jimmy Butler reagem antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

    Em entrevista antes da bola rolar, Butler destacou a amizade que mantém com os craques brasileiros e elogiou a convivência com eles:

    — Eu sou muito fã, mas eles são realmente ótimos humanos, ensinam muitas coisas para mim. E nós temos uma amizade — afirmou.

    O ala da NBA também demonstrou admiração pela paixão da torcida brasileira e pelo ambiente criado nos jogos da Copa do Mundo:

    — O amor dos fãs de futebol do Brasil é um dos mais inimagináveis ao redor do mundo. Então, é muito divertido ver essas cores, eles apoiando e vendo essa torcida. Tenho certeza de que vai ser muito alto — declarou.

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