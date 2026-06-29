Onde joga o goleiro Zion Suzuki, destaque do Japão na Copa do Mundo? Goleiro vem sendo destaque na partida entre Brasil e Japão

Brasil e Japão estão se enfrentando nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo, e o goleiro Zion Suzuki da seleção japonesa vem chamando atenção dos torcedores.

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O goleiro é titular do Japão, tem 1,90 m, atua no Parma, da Serie A, e tem contrato com o clube italiano até junho de 2029.

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Considerado uma das maiores promessas do futebol japonês, Zion Suzuki nasceu em Newark, cidade com o maior número de habitantes de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de pai ganês-americano e mãe japonesa, ele se mudou para Urawa, na Terra do Sol Nascente, ainda criança.

Foi justamente no tradicional Urawa Red Diamonds que Suzuki se desenvolveu nas categorias de base e, posteriormente, foi promovido ao time principal, em 2021. Na ocasião, tinha 16 anos e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a assinar um contrato profissional.

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Pelo Red Diamonds, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, da Copa do Imperador e da Supercopa do Japão. Ele ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Sint-Truiden, da Bélgica, antes de ser contratado pelo Parma, em julho de 2024.

O goleiro passou a ser convocado para a seleção japonesa com frequência após a Copa de 2022, quando os Samurais Azuis foram eliminados pela Croácia nas oitavas de final, nos pênaltis. Desde então, ele se estabeleceu na meta japonesa e assumiu a condição de titular.

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São 27 partidas com a camisa do Japão, sendo 16 delas sem ser vazado (59,25% do total), e 17 gols sofridos (média de 0,62 por jogo). Na Copa do Mundo, o goleiro segurou empates preciosos contra Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1), além de ter tido uma atuação firme na vitória sobre a Tunísia (4 a 0).

Zion Suzuki totalizou 12 defesas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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Suzuki se destaca pela envergadura e pela qualidade na saída de bola, sendo capaz de realizar lançamentos que chegam ao campo de ataque. Primeiro goleiro japonês a atuar no Campeonato Italiano, ele segue no Parma e fala o idioma do país fluentemente.

Fora de campo, o goleiro é um grande apreciador de café e faz questão de moer os próprios grãos em casa. Seu sonho é conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

— Quero me tornar um dos melhores goleiros do mundo e vencer a Liga dos Campeões... Isso pode parecer irreal, como algo saído de um anime, mas nunca se sabe o que pode acontecer — afirmou Suzuki, em entrevista concedida durante a Copa do Mundo.

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