Atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: 'Nunca será' Árbitro brasileiro teve atuação segura em Espanha x Arábia Saudita

Uma atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Na tarde deste domingo (21), o árbitro brasileiro apitou o confronto entre Espanha e Arábia Saudita.

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Com show no primeiro tempo, a Espanha venceu a Arábia por 4 a 0, mas o placar poderia ter sido ainda mais eslástico. Nos minutos finais, Ferran Torres completou com o gol vazio para fazer o quinto, mas o VAR anulou por impedimento do atacante.

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Raphael Claus, na sua estreia na Copa do Mundo de 2026, teve que gastar o inglês para anunciar a anulação do gol espanhol. A desenvoltura do brasileiro rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

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Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja comentários sobre o árbitro brasileiro

Nunca será Wilton Pereira Sampaio pic.twitter.com/StJB8SxLlb — Js 🇧🇷 (@Jsnacopa) June 21, 2026

UM ÁRBITRO BRASILEIRO SABE FALAR INGLÊS 😭pic.twitter.com/y7zqVfgliu — Nico 🇧🇷 (@Nicoss1607) June 21, 2026

Um dos melhores até o momento entre todos os arbitros inclusive — Sekler QUER SER HEXA (@SeklerEnzo) June 21, 2026

O que o Raphael Claus deve ter treinado de inglês depois do Wilton Pereira não foi brincadeira, hahahahahaha! — Dudu do Baixo Cohatracᶜʳᶠ 🔴⚫ (@gohan_d2) June 21, 2026

Além de Claus, outros brasileiros estiveram no duelo da Copa do Mundo

Espanha e Arábia Saudita se enfrentaram em Atlanta, nos Estados Unidos, pela Copa do Mundo, e o árbitro principal do jogo foi o brasileiro Raphael Claus. O profissional trabalhou ao lado dos assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, também brasileiros. A equipe de campo foi formada pelo quarto árbitro, Andres Roja, e pelo árbitro reserva, Alexander Guzman, ambos da Colômbia.

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A seleção comandada por Lamine Yamal venceu com tranquilidade a equipe da Arábia, e a atuação do juiz, apesar de não ser exigida em lances polêmicos, chamou atenção nas redes por conta de um gol anulado no final do duelo. Os comentários vieram principalmente dos internautas brasileiros, acostumados com a arbitragem de Raphael Claus em campeonatos nacionais, não na Copa do Mundo.

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