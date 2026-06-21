logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: 'Nunca será'

Árbitro brasileiro teve atuação segura em Espanha x Arábia Saudita

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:24
Favorite o Lance! no Google
Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)

Uma atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Na tarde deste domingo (21), o árbitro brasileiro apitou o confronto entre Espanha e Arábia Saudita.

continua após a publicidade
  • Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo

    Atuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: ‘Justo na vez’

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
  • Tim Wiese. (X/Reprodução)

    Ensaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizar

    Copa do Mundo
    Há 34 minutos
  • Lance!

    Após jogo da Seleção, jogadores do Brasil folgam; veja o que fizeram

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • Com show no primeiro tempo, a Espanha venceu a Arábia por 4 a 0, mas o placar poderia ter sido ainda mais eslástico. Nos minutos finais, Ferran Torres completou com o gol vazio para fazer o quinto, mas o VAR anulou por impedimento do atacante.

    ➡️Atuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: 'Justo na vez'

    Raphael Claus, na sua estreia na Copa do Mundo de 2026, teve que gastar o inglês para anunciar a anulação do gol espanhol. A desenvoltura do brasileiro rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

    continua após a publicidade
    Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Veja comentários sobre o árbitro brasileiro

    Além de Claus, outros brasileiros estiveram no duelo da Copa do Mundo

    Espanha Arábia Saudita se enfrentaram em Atlanta, nos Estados Unidos, pela Copa do Mundo, e o árbitro principal do jogo foi o brasileiro Raphael Claus. O profissional trabalhou ao lado dos assistentes Danilo Manis Rodrigo Figueiredo, também brasileiros. A equipe de campo foi formada pelo quarto árbitro, Andres Roja, e pelo árbitro reserva, Alexander Guzman, ambos da Colômbia.

    ➡️Por que a bandeira da Arábia Saudita não toca no gramado nos jogos da Copa do Mundo?

    A seleção comandada por Lamine Yamal venceu com tranquilidade a equipe da Arábia, e a atuação do juiz, apesar de não ser exigida em lances polêmicos, chamou atenção nas redes por conta de um gol anulado no final do duelo. Os comentários vieram principalmente dos internautas brasileiros, acostumados com a arbitragem de Raphael Claus em campeonatos nacionais, não na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: 'Justo na vez'Há 14 minutos
    Tim Wiese. (X/Reprodução)
    Copa do MundoEnsaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizarHá 46 minutos
    Copa do MundoApós jogo da Seleção, jogadores do Brasil folgam; veja o que fizeramHá 2 horas
    Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    EspanhaFifa define arbitragem brasileira para confronto entre Espanha e Arábia SauditaHá 4 horas
    Copa do MundoEntenda porque não foi gol do Japão em bola que foi salva de dentro da metaHá 4 horas
    julian nagelsmann treinador técnico alemanha
    Copa do MundoRelógio de técnico da Alemanha em jogo da Copa do Mundo custa R$ 68 milHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Rei da Holanda, Willem-Alexander, elogia Memphis Depay após goleada sobre a Suécia (Foto: Divulgação/Holanda)
    Rei da Holanda elogia Memphis após goleada sobre a Suécia: 'Maravilhoso'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha só perde para dois clubes do Brasileirão em ranking de seguidores nas redes
    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Torcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção Brasileira
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Jornalista detona trabalho de Ancelotti a frente da Seleção Brasileira: 'Decepcionante'
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível'
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero'
    Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Inflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 mil
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do Mundo
    Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Mauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Por que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde
    Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?
    Atacante do Flamengo saiu chorando após empata entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Torcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'
    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'