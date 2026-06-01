O Irã, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar o país na Copa do Mundo de 2026. A grande ausência é o atacante Sardar Azmoun, um dos grandes jogadores da geração iraniana.

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Após publicação de uma foto ao lado do sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante dos Emirados Árabes, e durante toda a questão política envolvida, foi cortado e banido da seleção nacional. Foi um tema que gerou muita repercussão negativa e foi vista como um ato de deslealdade. Com isso, o atacante fora da Copa do Mundo. Outro nome de fora é Ali Gholizadeh, com uma ruptura de LCA.

Sardar Azmoun disputou a última Copa do Mundo pela seleção iraniana (Foto: Reprodução)

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Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:

Goleiros

Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defensores

Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadega, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Saleh Hardani, Dabiyal Eiri, Ali Nemati

Meio-campistas

Saman Ghoddos, Mehdi Torabi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebbi, Ariya Yousefi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammad Ghorbani, Saeid Ezattollahi

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Atacantes

Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Denis Dargahi e Ali Alipour

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Classificado mais uma vez com autoridade pelas Eliminatórias Asiáticas, o Irã chega à sua quarta Copa consecutiva, tentando finalmente transformar regularidade continental em uma campanha histórica no cenário mundial. Liderada por uma geração experiente e acostumada aos grandes palcos, a seleção iraniana aposta na solidez defensiva e no jogo físico para sonhar com uma inédita classificação às oitavas de final.

O Irã está no grupo G e estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Na sequência, enfrenta a Bélgica (21 de junho), em Seattle, e encerra a fase de grupos diante do Egito (27 de junho), também em Seattle.

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