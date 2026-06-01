Sem Azmoun, o Irã anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista
Seleção Iraniana está no Grupo G e estreia contra a Nova Zelândia, dia 15 de junho
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O Irã, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar o país na Copa do Mundo de 2026. A grande ausência é o atacante Sardar Azmoun, um dos grandes jogadores da geração iraniana.
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Após publicação de uma foto ao lado do sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante dos Emirados Árabes, e durante toda a questão política envolvida, foi cortado e banido da seleção nacional. Foi um tema que gerou muita repercussão negativa e foi vista como um ato de deslealdade. Com isso, o atacante fora da Copa do Mundo. Outro nome de fora é Ali Gholizadeh, com uma ruptura de LCA.
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Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:
Goleiros
Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini, Payam Niazmand
Defensores
Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadega, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Saleh Hardani, Dabiyal Eiri, Ali Nemati
Meio-campistas
Saman Ghoddos, Mehdi Torabi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebbi, Ariya Yousefi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammad Ghorbani, Saeid Ezattollahi
Atacantes
Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Denis Dargahi e Ali Alipour
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Classificado mais uma vez com autoridade pelas Eliminatórias Asiáticas, o Irã chega à sua quarta Copa consecutiva, tentando finalmente transformar regularidade continental em uma campanha histórica no cenário mundial. Liderada por uma geração experiente e acostumada aos grandes palcos, a seleção iraniana aposta na solidez defensiva e no jogo físico para sonhar com uma inédita classificação às oitavas de final.
O Irã está no grupo G e estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Na sequência, enfrenta a Bélgica (21 de junho), em Seattle, e encerra a fase de grupos diante do Egito (27 de junho), também em Seattle.
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