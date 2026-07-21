Fifa abre investigação depois de confusão na final da Copa do Mundo A Espanha foi campeã sobre a Argentina com gol de Ferran Torres na prorrogação

A Fifa confirmou que fará uma investigação para apurar os incidentes envolvendo jogadores de Espanha e Argentina após a final da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (20), um dia depois da vitória espanhola por 1 a 0, conquistada na prorrogação com gol de Ferran Torres, aos 106 minutos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As cenas de confusão começaram logo após o apito final, quando atletas da seleção espanhola invadiram o gramado para comemorar o título. O episódio terminou em empurrões, agressões e troca de provocações entre jogadores das duas equipes.

continua após a publicidade

Fifa nomeia procurador para investigar incidentes

Em nota oficial, a Fifa informou que o Comitê Disciplinar designou um Procurador Disciplinar e de Ética para analisar os acontecimentos registrados após a decisão do Mundial.

Segundo a entidade, a investigação será conduzida com base nos relatórios da partida e no artigo 36 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a apuração de possíveis infrações cometidas durante ou após jogos oficiais.

continua após a publicidade

Confusão envolveu Molina, Paredes, Rodri, Eric García e Gavi

Entre os lances que serão analisados está uma suposta agressão do lateral argentino Nahuel Molina contra o volante espanhol Rodri durante a invasão do gramado para a comemoração do título.

Na sequência, uma confusão generalizada tomou conta do centro do campo. O meio-campista Leandro Paredes, que estava no banco de reservas, aparece envolvido em um confronto com jogadores espanhóis. O argentino teria agarrado Eric García pelo pescoço antes de derrubar Gavi durante o tumulto.

continua após a publicidade

As imagens dos incidentes fazem parte do material que será avaliado pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

Final teve expulsão e diversos cartões

Além da confusão após o encerramento da partida, a decisão também foi marcada por um elevado número de punições para a seleção argentina.

O volante Enzo Fernández foi expulso aos acréscimos do tempo regulamentar após receber o segundo cartão amarelo por uma entrada dura em Pau Cubarsí.

Durante a partida, outros quatro jogadores argentinos receberam cartão amarelo, assim como o técnico Lionel Scaloni, refletindo o clima tenso da decisão.

continua após a publicidade

Espanha conquistou o bicampeonato mundial

Dentro de campo, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou seu segundo título da Copa do Mundo. O gol da vitória foi marcado por Ferran Torres, aos 106 minutos, coroando a campanha da equipe espanhola no torneio.

Agora, além da conquista histórica da Espanha, o desfecho da final também dependerá das conclusões da investigação aberta pela Fifa, que poderá aplicar sanções aos envolvidos caso sejam confirmadas violações ao Código Disciplinar.

continua após a publicidade

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.