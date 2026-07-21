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Fifa abre investigação depois de confusão na final da Copa do Mundo

A Espanha foi campeã sobre a Argentina com gol de Ferran Torres na prorrogação

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 16:03
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Paredes em confusão na final da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Paredes em confusão na final da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Fifa confirmou que fará uma investigação para apurar os incidentes envolvendo jogadores de Espanha e Argentina após a final da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (20), um dia depois da vitória espanhola por 1 a 0, conquistada na prorrogação com gol de Ferran Torres, aos 106 minutos.

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    As cenas de confusão começaram logo após o apito final, quando atletas da seleção espanhola invadiram o gramado para comemorar o título. O episódio terminou em empurrões, agressões e troca de provocações entre jogadores das duas equipes.

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    Fifa nomeia procurador para investigar incidentes

    Em nota oficial, a Fifa informou que o Comitê Disciplinar designou um Procurador Disciplinar e de Ética para analisar os acontecimentos registrados após a decisão do Mundial.

    Segundo a entidade, a investigação será conduzida com base nos relatórios da partida e no artigo 36 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a apuração de possíveis infrações cometidas durante ou após jogos oficiais.

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    Confusão envolveu Molina, Paredes, Rodri, Eric García e Gavi

    Entre os lances que serão analisados está uma suposta agressão do lateral argentino Nahuel Molina contra o volante espanhol Rodri durante a invasão do gramado para a comemoração do título.

    Na sequência, uma confusão generalizada tomou conta do centro do campo. O meio-campista Leandro Paredes, que estava no banco de reservas, aparece envolvido em um confronto com jogadores espanhóis. O argentino teria agarrado Eric García pelo pescoço antes de derrubar Gavi durante o tumulto.

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    As imagens dos incidentes fazem parte do material que será avaliado pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

    Final teve expulsão e diversos cartões

    Além da confusão após o encerramento da partida, a decisão também foi marcada por um elevado número de punições para a seleção argentina.

    O volante Enzo Fernández foi expulso aos acréscimos do tempo regulamentar após receber o segundo cartão amarelo por uma entrada dura em Pau Cubarsí.

    Durante a partida, outros quatro jogadores argentinos receberam cartão amarelo, assim como o técnico Lionel Scaloni, refletindo o clima tenso da decisão.

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    Espanha conquistou o bicampeonato mundial

    Dentro de campo, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou seu segundo título da Copa do Mundo. O gol da vitória foi marcado por Ferran Torres, aos 106 minutos, coroando a campanha da equipe espanhola no torneio.

    Agora, além da conquista histórica da Espanha, o desfecho da final também dependerá das conclusões da investigação aberta pela Fifa, que poderá aplicar sanções aos envolvidos caso sejam confirmadas violações ao Código Disciplinar.

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    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

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