Kylian Mbappé é anunciado como capa do novo jogo de videogame Atacante francês estrela a franquia da Electronic Arts pela quarta vez na carreira

A Electronic Arts oficializou nesta terça-feira (21) que o atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, será o destaque de capa do EA Sports FC 27. Além da edição principal para consoles e PC, o jogador de 27 anos também será a imagem oficial do EA Sports FC Mobile na próxima temporada do jogo.

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Kylian Mbappé é anunciado como a estrela principal da capa do EA Sports FC 27 e do EA Sports FC Mobile (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A escolha marca o retorno do atleta ao posto de embaixador número um da franquia. Mbappé já havia estampado as capas do FIFA 21, FIFA 22 e FIFA 23, antes da mudança no nome da série. Com a nova indicação, o jogador junta-se a um grupo restrito de ícones globais que figuraram na frente do produto em múltiplas edições, status anteriormente alcançado por nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

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Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

O anúncio retoma a linhagem de grandes astros que capitanearam o simulador desde a transição do antigo nome FIFA — encerrado em 2023 após quase três décadas de parceria com a entidade internacional. Na nova era EA Sports FC, a desenvolvedora norte-americana utilizou Erling Haaland na versão 24 e Jude Bellingham, parceiro de Mbappé no clube merengue, no EA Sports FC 25. O ecossistema atual preserva licenciamentos de mais de 17 mil atletas, 700 equipes e dezenas de torneios oficiais, incluindo a Champions League e a Copa Libertadores.

Grande momento individual nos gramados

A indicação para a capa do simulador vem embalada pelo protagonismo individual do atleta. Embora tenha encerrado o ciclo recente sem conquistas coletivas com o Real Madrid, Mbappé terminou como o artilheiro do Campeonato Espanhol e quebrou o recorde histórico ao se tornar o maior artilheiro em edições da Copa do Mundo, superando a marca de Messi.

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A Electronic Arts confirmou que a apresentação detalhada do EA Sports FC 27 ocorrerá na próxima quinta-feira (23). A empresa já disponibilizou a contagem regressiva em seu canal oficial no YouTube, data em que o primeiro trailer oficial com conteúdos de jogabilidade e novidades do título será divulgado globalmente.

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