logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tecnologia de gramados da Copa do Mundo chega ao Brasil

Modelo de grama híbrida já é empregado em competições organizadas pela Fifa, além de ligas como Premier League e NFL

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
Maquinário tratra gramado do Levi's Stadium, sede da Copa do Mundo na Califórnia
Gramado do Levi's Stadium, estádio da Copa do Mundo de 2026, é tratado (Foto: Divulgação)

A tecnologia de gramados híbridos utilizada em estádios da Copa do Mundo de 2026 passará a ser oferecida no Brasil. A World Sports firmou uma parceria com a empresa britânica SIS Pitches para trazer ao país o sistema de stitching, método que reforça campos de grama natural com fibras sintéticas e já é empregado em competições organizadas pela Fifa, além de ligas como Premier League, NFL, MLS e MLB.

  • Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Javier Tebas sobe o tom, pede saída de Infantino e acusa Fifa de prejudicar o futebol

    Futebol Internacional
    Há 1 hora
  • Atitude de Nico Williams em celebração do título viraliza (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

    Nico Williams escolhe funk brasileiro em festa do título e viraliza; veja

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

    Real Madrid monitora Ferran Torres, herói do título da Espanha na Copa

    Futebol Internacional
    Há 16 horas

    • ➡️ Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja finalistas

    O acordo amplia uma colaboração iniciada pelas empresas em projetos nos Estados Unidos, incluindo trabalhos no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers. Na Copa do Mundo, a tecnologia da SIS Pitches foi utilizada em nove dos 16 estádios do torneio: Monterrey, Guadalajara, Toronto, Vancouver, Kansas City, Nova Jersey, Miami, San Francisco e Seattle.

    continua após a publicidade

    Segundo o fundador e CEO da World Sports, Roberto Gomide, a proposta é disponibilizar aos clubes e às arenas brasileiras uma solução voltada para aumentar a resistência dos gramados sem alterar as características do campo natural.

    — O futebol moderno exige cada vez mais gramados que suportem uma grande quantidade de jogos sem perder a qualidade em termos de segurança para os atletas, jogabilidade e estética. O stitching é uma tendência que resolve essa questão, tanto que a Fifa adotou esse modelo para as suas competições, incluindo todos os estádios da Copa de 2026. Com a parceria junto à SIS Pitches, facilitaremos o acesso dos clubes e das arenas brasileiras a um método que já está presente nos principais campeonatos do mundo.

    continua após a publicidade

    O stitching consiste na inserção de fibras sintéticas na zona radicular da grama natural. O sistema resulta em um gramado formado por cerca de 95% de grama natural e 5% de fibras de polietileno. À medida que as raízes crescem, elas se entrelaçam ao material sintético, aumentando a estabilidade da superfície.

    A tecnologia pode ser aplicada tanto em novos campos quanto em gramados já existentes. O espaçamento das fibras também pode ser adaptado conforme o tipo de esporte, o solo e o projeto de cada estádio.

    continua após a publicidade

    ➡️ Petição contra Argentina atinge milhões de assinaturas após Copa do Mundo

    Instalação pode ser concluída em menos tempo

    Outro ponto destacado pelas empresas é a redução no tempo necessário para instalação do sistema. Segundo a World Sports, os equipamentos utilizados permitem diminuir o cronograma de implantação de um campo em até 78%.

    Como exemplo, a empresa cita o trabalho realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, sede do Mundial de Clubes de 2025 e da Copa do Mundo de 2026. No local, o sistema Rapid-Stitch foi instalado em 56 horas.

    continua após a publicidade

    Além da redução no tempo de execução, o equipamento pesa cerca de 3,5 toneladas, valor inferior ao de máquinas utilizadas em métodos convencionais, diminuindo a compactação do solo durante o processo.

    ➡️ CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão neste sábado (25)

    Durabilidade e sustentabilidade

    De acordo com Roberto Gomide, o sistema também aumenta a vida útil dos gramados e melhora a recuperação da superfície entre partidas e eventos.

    continua após a publicidade

    — O gramado híbrido costurado eleva a longevidade dos campos nas arenas, gerando superfícies até três vezes mais duráveis e com vida útil mínima de oito anos. Essa estrutura suporta uma intensidade de uso muito maior e garante uma recuperação acelerada entre partidas e eventos comerciais, além de se mostrar extremamente útil na transição delicada do gramado do inverno para o verão. Abaixo da superfície, as fibras retorcidas criam microcanais que facilitam a drenagem de água e a troca gasosa, gerando um ambiente aeróbico que estimula o crescimento de raízes mais profundas e saudáveis — explicou.

    — Para os atletas, o resultado se traduz em consistência, estabilidade e melhores condições de tração, o que diminui drasticamente o desgaste superficial e aumenta a segurança contra lesões musculares e articulares. Toda essa estrutura pode ser gerida mantendo as rotinas de manutenção dos clubes, necessitando apenas de pequenos ajustes técnicos — completou.

    continua após a publicidade

    A parceria também prevê a introdução da Bio-X™ Fiber no mercado brasileiro. Produzida com matérias-primas de origem natural, a fibra foi desenvolvida para manter o desempenho dos gramados híbridos e permitir compostagem industrial ao fim do ciclo de vida do campo. Sobre a novidade, Roberto Gomide afirmou:

    — Trazer a Bio-X™ Fiber ao Brasil mostra que alta performance e sustentabilidade podem caminhar juntas no esporte moderno. Com essa inovação, a World Sports e a SIS Pitches estabelecem um modelo de economia circular inédito para o esporte brasileiro, unindo a máxima performance esportiva à responsabilidade ambiental. É o futuro da engenharia de gramados esportivos materializado no mercado nacional.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Parceria amplia atuação da SIS Pitches na América do Sul

    Para a SIS Pitches, a formalização do acordo representa a ampliação da atuação da empresa no mercado sul-americano, onde já desenvolve projetos em países como Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

    — A América do Sul é uma região que conhecemos muito bem e na qual temos orgulho de atuar, entregando campos esportivos de alta qualidade na Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil. Nosso relacionamento com a World Sports marca o início de um novo e empolgante capítulo para nós na região, dando continuidade à bem-sucedida colaboração que já estabelecemos juntos nos Estados Unidos. A formalização dessa parceria é um passo natural. A World Sports compartilha do nosso compromisso com a qualidade e a inovação e, juntos, esperamos levar o que há de mais avançado em tecnologia de gramados híbridos para clubes e estádios de todo o Brasil — afirmou o CEO da SIS Pitches, Ivo Lamot.

    continua após a publicidade
    Maquinário tratra gramado do Levi's Stadium, sede da Copa do Mundo na Califórnia
    Gramado do Levi's Stadium, estádio da Copa do Mundo de 2026, é tratado (Foto: Divulgação)

    ➡️ Aposte em jogos do Brasileirão
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Mec abre o placar para o Grêmio contra o Goiás (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

    Grêmio

    Shakhtar Donetsk avança para contratar promessa do Grêmio, diz jornalista

    Há 24 minutos
    Osmar Stabile, presidente do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians sofre quarto transfer ban por dívida na contratação de Charles

    Há 36 minutos
    Rony com a camisa do Santos

    Corinthians

    Rony abre o jogo e explica motivo de não ter acertado com o Corinthians

    Há 1 hora
    Lautaro Díaz pelo Cruzeiro

    Cruzeiro

    Cruzeiro anuncia empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing

    Há 2 horas
    Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras

    Fluminense

    Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo'

    Há 2 horas
    Detalhe da estrela solitária do novo uniforme do Botafogo para a sequência na temporada

    Botafogo

    Botafogo divulga novo uniforme II da coleção 2026/2027

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã

    Fluminense perde Millán e Jemmes por lesão

    Anunciado como técnico do sub-20 do Fluminense, Fred olha para o lado de camisa cinza com a palavra "Xerém" e

    Fluminense anuncia Fred como técnico da equipe sub-20

    Bandeira do Mirassol

    Mirassol anuncia contratação de Gustavo Mosquito, ex-Corinthians

    Internacional x Cruzeiro

    Internacional x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

    Cabine do VAR

    CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão neste sábado (25)

    Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Zé Lucas em ação d pelo Sport

    Presidente do Sport abre o jogo sobre Zé Lucas, alvo do Cruzeiro: 'Conversas esquentaram'

    Paulo Pezzolano comanda treinamento no Inter

    Como chega o Internacional para jogo contra o Cruzeiro

    Pedrinho durante entrevista coletiva

    Janela abre, mas Vasco aguarda avanço da SAF para acelerar mercado

    Gustavo Gómez em ação em Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão

    Palmeiras domina ranking de visitantes do Brasileirão; veja o Top 10

    Dorival no comando do SPFC

    Como chega o São Paulo para a retomada do Brasileirão? Veja provável escalação

    Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo

    Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do Mundo

    Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando

    Corinthians busca R$ 180 milhões com vendas de atletas; veja quem pode sair