Qual foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026? Vote Temos oito candidatos

A Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19) ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final. Porém, o time é dono do melhor jogador do Mundial? A Fifa deu o prêmio para Rodri.

Agora é a sua vez de dizer quem deveria ser o vencedor da Bola de Ouro do Mundial. Para você, qual foi o melhor jogador da Copa? Vote abaixo!

continua após a publicidade

Jude Bellingham (Inglaterra)

O meio-campista inglês teve uma atuação digna de lenda nesta Copa do Mundo, terminando sua participação com 6 gols marcados. Bellingham foi o herói absoluto do mata-mata, tornando-se o primeiro jogador desde Diego Maradona em 1986 a marcar dois gols em duas partidas consecutivas de eliminação (contra o México nas oitavas e contra a Noruega nas quartas de final, incluindo o gol da vitória na prorrogação aos 93 minutos). Essencial tanto na marcação quanto na criação, ele foi o motor que garantiu a medalha de bronze para o English Team.

Erling Haaland (Noruega)

Mesmo caindo nas quartas de final diante da Inglaterra, Haaland assombrou o planeta em sua estreia no torneio ao marcar impressionantes 7 gols em apenas 4 partidas (uma média avassaladora de um gol a cada 51 minutos). O artilheiro anotou dois gols contra o Iraque, dois contra o Senegal, o gol da vitória contra a Costa do Marfim e mais dois na histórica vitória sobre o Brasil nas oitavas — incluindo um chute espetacular eleito o gol da rodada. Sua campanha destruiu recordes de estreantes que duravam desde 1974.

continua após a publicidade

Lamine Yamal (Espanha)

A jovem joia espanhola é um dos principais favoritos ao prêmio e o grande motor ofensivo da La Roja rumo à final de amanhã. Lamine Yamal liderou a Copa do Mundo de 2026 em dribles completos, somando 30 fintas que desmantelaram as linhas defensivas adversárias. Na semifinal contra a França, ele foi o principal fator de desequilíbrio da equipe, sofrendo inclusive o pênalti crucial que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 e carimbou a vaga na decisão.

Yamal é um dos candidatos a melhor jogador da Copa de 2026 (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Harry Kane (Inglaterra)

O capitão inglês balançou as redes 6 vezes ao longo da competição e liderou a equipe com muita resiliência. O grande destaque de Kane foi a sua atuação salvadora contra a República Democrática do Congo na fase de grupos, anotando um duplo decisivo que fez com que ele quebrasse o recorde de Gary Lineker, tornando-se o maior artilheiro inglês na história das Copas do Mundo (alcançando 13 gols na história do torneio). Embora tenha sido poupado da titularidade no caótico jogo do bronze de hoje, ele foi o pilar da equipe até a semifinal.

continua após a publicidade

Kylian Mbappé (França)

Embora a França tenha batido na trave nas semifinais contra a Espanha, Mbappé usou a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra para gravar seu nome definitivamente na eternidade: ao marcar duas vezes na derrota por 6 a 4, ele se transformou no maior artilheiro da história de todas as Copas do Mundo. O camisa 10 infernizou as defesas ao longo de todo o torneio, acumulando 24 dribles bem-sucedidos (o segundo maior número da competição) e provando ser uma força imparável.

Michael Olise (França)

Olise consolidou-se como uma das grandes realidades e o parceiro ideal de Mbappé no ataque dos Bleus nesta Copa. Ele demonstrou ser uma ameaça constante devido à sua criatividade e velocidade vertical, chamando a responsabilidade na jornada até a semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra hoje, ele buscou o jogo a todo momento e criou chances claras de gol, coroando um torneio em que se firmou como peça indispensável para o futuro da seleção francesa.

continua após a publicidade

Lionel Messi (Argentina)

Buscando o bicampeonato consecutivo na final de amanhã, Messi provou que sua genialidade não tem prazo de validade aos 39 anos. O craque teve momentos icônicos, como o golaço contra o Egito, e uma exibição de gala na semifinal diante da Inglaterra: quando a partida parecia caminhar para o drama, ele distribuiu duas assistências geniais nos minutos finais (para Enzo Fernández aos 86' e Lautaro Martínez aos 92') para selar a vitória por 2 a 1. Messi chega à decisão com 22 dribles completados e como o coração da Albiceleste.

Rodri com a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Rodri (Espanha)

O cérebro e maestro absoluto do meio-campo da Espanha comandou a impressionante sequência de 37 jogos de invencibilidade da seleção até a final. Rodri simplesmente pulverizou o recorde histórico de passes certos em uma única edição de Copa do Mundo, registrando 648 passes concluídos em solo norte-americano (superando sua própria marca de 638 estabelecida no Catar em 2022). Ele dita o ritmo de jogo, oferece um equilíbrio defensivo cirúrgico e é o ponto de sustentação que faz a engrenagem espanhola funcionar com perfeição.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.