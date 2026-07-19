Espanha de 2026 supera campanha do título da Copa de 2010
"La Roja" bateu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e sagrou-se bicampeã mundial
Após vencer a Argentina pelo placar de 1 a 0 na prorrogação, neste domingo (19), a Espanha conquistou seu segundo título de Copa do Mundo na história e coroou uma campanha gigante de uma geração que, assim como a vencedora em 2010, prometeu muito e cumpriu. A caminhada no Mundial de 2026 foi melhor e premiou o trabalho a longo prazo feito novamente pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).
As trajetórias, no entanto, tiveram cenários parecidos. A Fúria vinha de reconstrução em sua seleção, um título de Eurocopa e muita expectativa.
+ Quem é Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa?
Espanha de 2010 x 2026
Em 2010, o time comandado por Vicente del Bosque estreou com derrota por 1 a 0 para a Suíça, também no Grupo H, e depois venceu Honduras por 2 a 0 e Chile por 2 a 1. A classificação, assim como na atual edição, veio com a liderança da chave.
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O caminho até o primeiro título mundial da história foi de vitórias por 1 a 0. A Espanha pegou Paraguai, Portugal e Alemanha, até enfrentar a forte Holanda na decisão e vencer pelo mesmo placar. O balanço da competição foi de seis vitórias, com oito gols marcados e dois sofridos.
Já os comandados de Luis de la Fuente, também com estilo de valorização de posse de bola, repetiram com tropeço na estreia, empatando sem gols com Cabo Verde, mas depois despontaram e foram campeões de forma invicta. A campanha na fase de grupo ainda teve goleada sobre a Arábia Saudita por 4 a 0 e vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai.
No mata-mata, o 3 a 0 sobre a Áustria mostrou que "La Roja" havia virado a chave. Depois disso, até o caminho para a final, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, Bélgica por 2 a 1 e França por 2 a 0.
Para levantar o segundo título de sua história, depois de uma partida emocionante com o 0 a 0 persistindo até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres fez o 14º gol da Espanha na Copa do Mundo. Sem ser vazada, fechou sua campanha com sete vitórias e um empate, com 14 gols e um gol sofrido.
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