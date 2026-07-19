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Espanha de 2026 supera campanha do título da Copa de 2010

"La Roja" bateu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e sagrou-se bicampeã mundial

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:14
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Espanha foi a grande campeã da Copa do Mund
Espanha foi a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Após vencer a Argentina pelo placar de 1 a 0 na prorrogação, neste domingo (19), a Espanha conquistou seu segundo título de Copa do Mundo na história e coroou uma campanha gigante de uma geração que, assim como a vencedora em 2010, prometeu muito e cumpriu. A caminhada no Mundial de 2026 foi melhor e premiou o trabalho a longo prazo feito novamente pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

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    • As trajetórias, no entanto, tiveram cenários parecidos. A Fúria vinha de reconstrução em sua seleção, um título de Eurocopa e muita expectativa.

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    + Quem é Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa?

    Espanha de 2010 x 2026

    Em 2010, o time comandado por Vicente del Bosque estreou com derrota por 1 a 0 para a Suíça, também no Grupo H, e depois venceu Honduras por 2 a 0 e Chile por 2 a 1. A classificação, assim como na atual edição, veio com a liderança da chave.

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    • O caminho até o primeiro título mundial da história foi de vitórias por 1 a 0. A Espanha pegou Paraguai, Portugal e Alemanha, até enfrentar a forte Holanda na decisão e vencer pelo mesmo placar. O balanço da competição foi de seis vitórias, com oito gols marcados e dois sofridos.

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    Espanha - Copa do Mundo de 2010
    Jogadores da Espanha celebram título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Já os comandados de Luis de la Fuente, também com estilo de valorização de posse de bola, repetiram com tropeço na estreia, empatando sem gols com Cabo Verde, mas depois despontaram e foram campeões de forma invicta. A campanha na fase de grupo ainda teve goleada sobre a Arábia Saudita por 4 a 0 e vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai.

    No mata-mata, o 3 a 0 sobre a Áustria mostrou que "La Roja" havia virado a chave. Depois disso, até o caminho para a final, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, Bélgica por 2 a 1 e França por 2 a 0.

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    Para levantar o segundo título de sua história, depois de uma partida emocionante com o 0 a 0 persistindo até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres fez o 14º gol da Espanha na Copa do Mundo. Sem ser vazada, fechou sua campanha com sete vitórias e um empate, com 14 gols e um gol sofrido.

    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)

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