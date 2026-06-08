Ainda sem Neymar, Seleção faz treino em semana de estreia na Copa

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Ainda sem a presença de Neymar, a Seleção Brasileira realizou no fim da tarde desta segunda-feira (8) mais um treino em preparação à estreia na Copa do Mundo, no próximo sábado (13), com o Marrocos. A atividade foi a primeira após a vitória de sábado (6), por 2 a 1, diante do Egito.

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Neymar fez exame de ressonância magnética pela manhã. Havia a expectativa de que o jogador fosse liberado para voltar aos treinos com bola, mas isso não aconteceu. Duas horas antes do treino, a CBF informou que o exame "apontou boa evolução" no tratamento de Neymar, mas acrescentou que o atacante do Santos seguirá "processo de recuperação e de preparação física planejado". Ou seja, praticamente confirmou que ele não deverá estar disponível para a estreia.

Como de hábito, apenas os primeiros 15 minutos do treino no CT da Seleção, em Morristown, foram abertos à imprensa — e Neymar não foi visto na área externa centro de treinamento. Nesse período, os jogadores fizeram apenas aquecimento em um dos campos, sem nenhum tipo de indício de qual time Ancelotti irá colocar em campo para o jogo com o Marrocos.

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Até lá, o técnico terá mais quatro treinos para ajustar a Seleção. Apesar dos bons resultados recentes, com três vitórias nos últimos três amistosos, o Brasil não tem conseguido encerrar uma partida sem sofrer gols — o time teve a meta vazada nos quatro jogos disputados este ano.

Além disso, o treinador precisará definir o substituto de Wesley na lateral direita. Danilo voltou a jogar pelo lado do campo no sábado e deu boa resposta, mas é possível que o técnico opte por uma improvisação. Ibañez é cotado.

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Ancelotti segue rotirna de preparação da Seleção para a estreia na Copa do Mundo (Foto: Ira L. Black/AFP)

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