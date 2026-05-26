Favoritas à Copa têm convocações com surpresas e polêmicas

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As cinco seleções europeias com mais chances de vencer a Copa do Mundo, segundo a "Opta", já anunciaram os seus respectivos 26 convocados para jogar o torneio. As listas contam com decisões surpreendentes, como a ausência de jogadores do Real Madrid na Espanha e a dispensa de astros midiáticos na Inglaterra. As demais favoritas são Brasil e Argentina, mas a Albiceleste ainda não anunciou o seu elenco para o Mundial e vive apreensão com possível lesão de Messi.

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Favoritas da Copa do Mundo, segundo a "Opta":

1º – Espanha: 15,81% de chances de título

15,81% de chances de título 2º – França: 12,95% de chances de título

12,95% de chances de título 3º – Inglaterra: 11,06% de chances de título

11,06% de chances de título 4º – Argentina: 10,46% de chances de título

10,46% de chances de título 5º – Portugal: 6,89% de chances de título

6,89% de chances de título 6º – Brasil: 6,23% de chances de título

6,23% de chances de título 7º – Alemanha: 5,76% de chances de título

Espanha sem jogadores do Real Madrid

O grande choque na lista da favorita Espanha foi a ausência de jogadores do Real Madrid, algo até então inédito em mundiais. O elenco do gigante espanhol conta com diversos jogadores com histórico na seleção, como Dean Huijsen, Raúl Asencio, Dani Carvajal, Álvaro Carreras e Gonzalo García, mas nenhum foi lembrado pelo técnico Luis de la Fuente na convocação final para a Copa. Já o rival Barcelona teve oito selecionados. E assim o jornal "As", sediado em Madri, intitula a notícia da convocação: "Barcelona 8 - Real Madrid 0".

Manchete do jornal "As" para a convocação da Espanha (Foto: Reprodução)

A "vitória" do lado catalão na rivalidade entre os maiores clubes espanhóis foi simbolizada pela convocação do zagueiro Eric García, que não era chamado para defender a Fúria desde a Copa do Mundo de 2022. Já o principal concorrente da posição, o madridista Huijsen, esteve envolvido nos dois amistosos disputados pela seleção espanhola em março.

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O número de jogadores do Barça poderia ser até maior. A lista confirmou a ausência de Fermín López, meio-campista que fraturou o quinto metatarso do pé direito. Por outro lado, jogadores importantes que corriam risco de perder o Mundial por lesão foram incluídos: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao) e Mikel Merino (Arsenal).

Convocação da Espanha para a Copa do Mundo:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona); Defensores: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham); Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal); Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).

França também dispensa astro do Real

A principal ausência na convocação francesa também foi de um jogador do Real Madrid: o meio-campista Eduardo Camavinga, de 23 anos. O jogador integrou o elenco vice-campeão da França na Copa do Mundo de 2022. Na época, era tratado como uma das grandes promessas do país.

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— Imagino a decepção do Camavinga. Ele vem de uma temporada difícil, na qual jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir — explicou o técnico Didier Deschamps ao anunciar a lista final.

Camavinga durante treino da seleção francesa; meia ficou fora da lista da Copa (Foto: Franck Fife / AFP)

Por outro lado, a convocação tem onze remanescentes da última edição: Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Marcus Thuram. Ausente por lesão em 2022, mas campeão em 2018, o volante N'Golo Kanté também está de volta. Além do carismático meio-campista, Lucas Hernández, Dembelé e Mbappé faziam parte do elenco vitorioso no Catar.

Convocação da França para a Copa do Mundo:

Goleiros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) e Robin Risser (Lens); Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Maxence Lacroix (Crystal Palace); Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG); Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) e Marcus Thuram (Internazionale).

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Inglaterra choca o mundo do futebol

O técnico alemão Thomas Tuchel foi corajoso ao deixar grandes nomes fora da convocação da Inglaterra. Para alguns torcedores ingleses, a ousadia foi até excessiva. Entre os ausentes, estão os talentosos meias Phil Foden (Manchester City) e Cole Palmer (Chelsea), que até pouco tempo atrás pareciam figuras certas na Copa do Mundo. O zagueiro Harry Maguire (Manchester United), com experiência de anos na seleção, também ficou fora. Outro "esquecido", o lateral Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) já não vinha sendo lembrado pelo treinador.

O inglês Cole Palmer e o brasileiro Andrey Santos chegam para jogo do Chelsea; ambos não foram chamados por seus países para a Copa (Foto: Andy Buchanan / AFP)

Na imprensa inglesa, foram usados adjetivos como "corajoso", "ousado" e "implacável" para descrever o técnico do English Team. E não foram apenas as ausências de nomes badalados que incomodaram torcedores ingleses. O corte do meia Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), que fez 15 gols nesta edição da Premier League, foi outro que gerou muito debate na Inglaterra.

Apesar de alguns nomes menos midiáticos terem vencido a concorrência com astros conhecidos no mundo todo, a seleção ainda conta com peças de destaque global. É o caso de Harry Kane (Bayern de Munique) e Jude Bellingham (Real Madrid), pilares ofensivos do time de Tuchel.

Convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City); Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle); Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Elliott Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) e Eberechi Eze (Arsenal); Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) e Noni Madueke (Arsenal).

Portugal leva todos os seus astros

Todos os principais astros portugueses foram chamados pelo técnico Roberto Martínez para disputar a Copa do Mundo: Nuno Mendes (PSG), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e companhia. Isso não significa que a lista não gerou debate no país. Ausências como as de Pedro Gonçalves (Sporting), Ricardo Horta (Braga) e Rodrigo Mora (Porto) foram questionadas no anúncio da lista.

— Nos 23 jogadores de campo temos perfis claros. Jogadores como o Pote (Pedro Gonçalves), o Ricardo Horta e o Rodrigo Mora ocupam os mesmos espaços de jogadores que estão na convocação, como o João Félix, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva e o Trincão. É o equilíbrio e não há espaço para mais. É certo que o Ricardo Horta fez uma temporada impecável. (...) A competitividade é muito alta. Precisamos tomar decisões que não são populares — explicou o treinador espanhol.

Outra surpresa da lista portuguesa foi a presença de quatro goleiros, totalizando 27 atletas convocados. No entanto, Ricardo Velho (Gençlerbirliği) foi chamado especialmente para ajudar nos treinos e, em caso de corte de outro arqueiro, integrar a lista de relacionados de Portugal.

Convocação de Portugal para a Copa do Mundo:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi); Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica); Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City); Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Cristiano Ronaldo acena positivamente durante jogo de Portugal; astro jogará a sua sexta Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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Alemanha "pede socorro" a Manuel Neuer

Se a convocação de Neymar foi o grande assunto no anúncio da lista brasileira, Manuel Neuer protagonizou o debate na Alemanha. O goleiro estava aposentado da seleção desde agosto de 2024, mas recebeu uma ligação do técnico Julian Nagelsmann solicitando o seu retorno. Substituto do ídolo alemão por anos, Marc-André ter Stegen não estava em plena condição física para jogar a Copa do Mundo. Sem tanta confiança nas demais opções, o treinador viu o arqueiro do Bayern como única solução.

— Sim, eu planejo isso (Neuer titular). A principal tarefa era nomear os três melhores goleiros. Então, decidimos que esses três fazem parte disso. Entramos em contato com Manuel e perguntamos se ele queria voltar a jogar pela seleção nacional — contou Nagelsmann em coletiva.

Neuer e Ter Stegen juntos em treino da seleção alemã; goleiros disputaram posição por anos (Foto: Ina Fassbender / AFP)

O resto da convocação não fugiu muito do esperado. Ainda assim, nomes importantes do futebol alemão contestaram uma ou outra decisão. O campeão mundial Lothar Matthäus, por exemplo, discordou da presença de Leroy Sané (Galatasaray).

— Eu não o teria indicado. Ele nem sequer é titular absoluto no Galatasaray. Ele está muito aquém das expectativas — falou ao jornal "Bild".

Convocação da Alemanha para a Copa do Mundo: