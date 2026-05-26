Favoritas à Copa têm convocações com surpresas e polêmicas
Espanha ignora Real Madrid e Inglaterra faz revolução: veja listas das seleções
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As cinco seleções europeias com mais chances de vencer a Copa do Mundo, segundo a "Opta", já anunciaram os seus respectivos 26 convocados para jogar o torneio. As listas contam com decisões surpreendentes, como a ausência de jogadores do Real Madrid na Espanha e a dispensa de astros midiáticos na Inglaterra. As demais favoritas são Brasil e Argentina, mas a Albiceleste ainda não anunciou o seu elenco para o Mundial e vive apreensão com possível lesão de Messi.
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Favoritas da Copa do Mundo, segundo a "Opta":
- 1º – Espanha: 15,81% de chances de título
- 2º – França: 12,95% de chances de título
- 3º – Inglaterra: 11,06% de chances de título
- 4º – Argentina: 10,46% de chances de título
- 5º – Portugal: 6,89% de chances de título
- 6º – Brasil: 6,23% de chances de título
- 7º – Alemanha: 5,76% de chances de título
Espanha sem jogadores do Real Madrid
O grande choque na lista da favorita Espanha foi a ausência de jogadores do Real Madrid, algo até então inédito em mundiais. O elenco do gigante espanhol conta com diversos jogadores com histórico na seleção, como Dean Huijsen, Raúl Asencio, Dani Carvajal, Álvaro Carreras e Gonzalo García, mas nenhum foi lembrado pelo técnico Luis de la Fuente na convocação final para a Copa. Já o rival Barcelona teve oito selecionados. E assim o jornal "As", sediado em Madri, intitula a notícia da convocação: "Barcelona 8 - Real Madrid 0".
A "vitória" do lado catalão na rivalidade entre os maiores clubes espanhóis foi simbolizada pela convocação do zagueiro Eric García, que não era chamado para defender a Fúria desde a Copa do Mundo de 2022. Já o principal concorrente da posição, o madridista Huijsen, esteve envolvido nos dois amistosos disputados pela seleção espanhola em março.
O número de jogadores do Barça poderia ser até maior. A lista confirmou a ausência de Fermín López, meio-campista que fraturou o quinto metatarso do pé direito. Por outro lado, jogadores importantes que corriam risco de perder o Mundial por lesão foram incluídos: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao) e Mikel Merino (Arsenal).
Convocação da Espanha para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona);
- Defensores: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);
- Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal);
- Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).
França também dispensa astro do Real
A principal ausência na convocação francesa também foi de um jogador do Real Madrid: o meio-campista Eduardo Camavinga, de 23 anos. O jogador integrou o elenco vice-campeão da França na Copa do Mundo de 2022. Na época, era tratado como uma das grandes promessas do país.
— Imagino a decepção do Camavinga. Ele vem de uma temporada difícil, na qual jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir — explicou o técnico Didier Deschamps ao anunciar a lista final.
Por outro lado, a convocação tem onze remanescentes da última edição: Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Marcus Thuram. Ausente por lesão em 2022, mas campeão em 2018, o volante N'Golo Kanté também está de volta. Além do carismático meio-campista, Lucas Hernández, Dembelé e Mbappé faziam parte do elenco vitorioso no Catar.
Convocação da França para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) e Robin Risser (Lens);
- Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Maxence Lacroix (Crystal Palace);
- Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG);
- Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) e Marcus Thuram (Internazionale).
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Inglaterra choca o mundo do futebol
O técnico alemão Thomas Tuchel foi corajoso ao deixar grandes nomes fora da convocação da Inglaterra. Para alguns torcedores ingleses, a ousadia foi até excessiva. Entre os ausentes, estão os talentosos meias Phil Foden (Manchester City) e Cole Palmer (Chelsea), que até pouco tempo atrás pareciam figuras certas na Copa do Mundo. O zagueiro Harry Maguire (Manchester United), com experiência de anos na seleção, também ficou fora. Outro "esquecido", o lateral Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) já não vinha sendo lembrado pelo treinador.
Na imprensa inglesa, foram usados adjetivos como "corajoso", "ousado" e "implacável" para descrever o técnico do English Team. E não foram apenas as ausências de nomes badalados que incomodaram torcedores ingleses. O corte do meia Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), que fez 15 gols nesta edição da Premier League, foi outro que gerou muito debate na Inglaterra.
Apesar de alguns nomes menos midiáticos terem vencido a concorrência com astros conhecidos no mundo todo, a seleção ainda conta com peças de destaque global. É o caso de Harry Kane (Bayern de Munique) e Jude Bellingham (Real Madrid), pilares ofensivos do time de Tuchel.
Convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City);
- Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle);
- Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Elliott Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) e Eberechi Eze (Arsenal);
- Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) e Noni Madueke (Arsenal).
Portugal leva todos os seus astros
Todos os principais astros portugueses foram chamados pelo técnico Roberto Martínez para disputar a Copa do Mundo: Nuno Mendes (PSG), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e companhia. Isso não significa que a lista não gerou debate no país. Ausências como as de Pedro Gonçalves (Sporting), Ricardo Horta (Braga) e Rodrigo Mora (Porto) foram questionadas no anúncio da lista.
— Nos 23 jogadores de campo temos perfis claros. Jogadores como o Pote (Pedro Gonçalves), o Ricardo Horta e o Rodrigo Mora ocupam os mesmos espaços de jogadores que estão na convocação, como o João Félix, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva e o Trincão. É o equilíbrio e não há espaço para mais. É certo que o Ricardo Horta fez uma temporada impecável. (...) A competitividade é muito alta. Precisamos tomar decisões que não são populares — explicou o treinador espanhol.
Outra surpresa da lista portuguesa foi a presença de quatro goleiros, totalizando 27 atletas convocados. No entanto, Ricardo Velho (Gençlerbirliği) foi chamado especialmente para ajudar nos treinos e, em caso de corte de outro arqueiro, integrar a lista de relacionados de Portugal.
Convocação de Portugal para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi);
- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);
- Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City);
- Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
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Alemanha "pede socorro" a Manuel Neuer
Se a convocação de Neymar foi o grande assunto no anúncio da lista brasileira, Manuel Neuer protagonizou o debate na Alemanha. O goleiro estava aposentado da seleção desde agosto de 2024, mas recebeu uma ligação do técnico Julian Nagelsmann solicitando o seu retorno. Substituto do ídolo alemão por anos, Marc-André ter Stegen não estava em plena condição física para jogar a Copa do Mundo. Sem tanta confiança nas demais opções, o treinador viu o arqueiro do Bayern como única solução.
— Sim, eu planejo isso (Neuer titular). A principal tarefa era nomear os três melhores goleiros. Então, decidimos que esses três fazem parte disso. Entramos em contato com Manuel e perguntamos se ele queria voltar a jogar pela seleção nacional — contou Nagelsmann em coletiva.
O resto da convocação não fugiu muito do esperado. Ainda assim, nomes importantes do futebol alemão contestaram uma ou outra decisão. O campeão mundial Lothar Matthäus, por exemplo, discordou da presença de Leroy Sané (Galatasaray).
— Eu não o teria indicado. Ele nem sequer é titular absoluto no Galatasaray. Ele está muito aquém das expectativas — falou ao jornal "Bild".
Convocação da Alemanha para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nübel (Stuttgart);
- Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle);
- Meio-campistas: Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Florian Wirtz (Liverpool);
- Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Jamie Leweling (Stuttgart) e Nick Woltemade (Newcastle).
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