O técnico Néstor Lorenzo anunciou a lista oficial da Seleção Colombiana para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os escolhidos, o atacante Andres Gomez foi confirmado como o único representante do Vasco na equipe nacional, superando a concorrência interna em São Januário.

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Diferente de Gomez, outros nomes do elenco cruz-maltino não tiveram a mesma sorte. O meia Johan Rojas e o zagueiro Carlos Cuesta, que chegaram a figurar na pré-lista da Colômbia, acabaram cortados da relação final. Com isso, Gomez carrega sozinho a bandeira vascaína no país vizinho, consolidando-se como o principal nome colombiano do clube na atualidade.

Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima / Vasco)

A ida de Gomez à Copa do Mundo marca o retorno do Vasco ao maior palco do futebol. O clube não tinha um jogador convocado para uma Copa do Mundo desde 2018, na Rússia, quando o goleiro Martín Silva defendeu o Uruguai.

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Confira os números de Andres Gomez pelo Vasco:

Jogos: 48

Gols: 5

Assistências: 11

Na última rodada do Brasileirão, durante o confronto contra o Red Bull Bragantino, Gomez recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do torneio nacional.

Como o campeonato sofrerá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo, o atacante será liberado antecipadamente para se apresentar à seleção colombiana logo após o duelo continental de quarta-feira (27).

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Antes da estreia oficial no Mundial, Gomez ainda terá dois compromissos com a Colômbia. A seleção fará amistosos preparatórios contra a Costa Rica e a Jordânia, nos dias 1º e 7 de junho, respectivamente. O Vasco agora se prepara para lidar com o desfalque de seu principal garçom durante o período da competição.

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