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Andres Gomez é convocado pela Colômbia para a disputa da Copa do Mundo

Atacante quebra jejum de oito anos sem jogadores do Vasco em Copa do Mundo

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
17:00
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Andrés Gómez comemora gol que abriu placar para o Vasco sobre o Remo
imagem cameraAndrés Gómez comemora gol que abriu placar para o Vasco sobre o Remo (Foto: Matheus Lima / Vasco)
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O técnico Néstor Lorenzo anunciou a lista oficial da Seleção Colombiana para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os escolhidos, o atacante Andres Gomez foi confirmado como o único representante do Vasco na equipe nacional, superando a concorrência interna em São Januário.

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Diferente de Gomez, outros nomes do elenco cruz-maltino não tiveram a mesma sorte. O meia Johan Rojas e o zagueiro Carlos Cuesta, que chegaram a figurar na pré-lista da Colômbia, acabaram cortados da relação final. Com isso, Gomez carrega sozinho a bandeira vascaína no país vizinho, consolidando-se como o principal nome colombiano do clube na atualidade.

Andrés Gómez - Vasco
Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima / Vasco)

A ida de Gomez à Copa do Mundo marca o retorno do Vasco ao maior palco do futebol. O clube não tinha um jogador convocado para uma Copa do Mundo desde 2018, na Rússia, quando o goleiro Martín Silva defendeu o Uruguai.

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Confira os números de Andres Gomez pelo Vasco:

Jogos: 48
Gols: 5
Assistências: 11

Na última rodada do Brasileirão, durante o confronto contra o Red Bull Bragantino, Gomez recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do torneio nacional.

Como o campeonato sofrerá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo, o atacante será liberado antecipadamente para se apresentar à seleção colombiana logo após o duelo continental de quarta-feira (27).

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Antes da estreia oficial no Mundial, Gomez ainda terá dois compromissos com a Colômbia. A seleção fará amistosos preparatórios contra a Costa Rica e a Jordânia, nos dias 1º e 7 de junho, respectivamente. O Vasco agora se prepara para lidar com o desfalque de seu principal garçom durante o período da competição.

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