Entenda por que Portugal convocou 27 jogadores, um a mais que o permitido para Copa
Técnico Roberto Martínez convocou quatro goleiros e a lista final ficou com 27 jogadores
- Matéria
- Mais Notícias
A seleção de Portugal anunciou nesta terça-feira (19) os nomes dos convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026 com uma novidade inusitada: com quatro goleiros, a equipe tem 27 jogadores convocados, um a mais que o permitido pela Fifa, que autoriza somente de 23 a 26 nomes na lista final.
Relacionadas
- Santos
Entenda quais são os planos de Santos e Neymar até a disputa da Copa do Mundo
Santos19/05/2026
- Corinthians
Técnico da Holanda revela condição para levar Memphis à Copa do Mundo
Corinthians19/05/2026
- Copa do Mundo
Condição de Nico Paz gera preocupação e conflito para a Argentina antes da Copa do Mundo
Copa do Mundo19/05/2026
A decisão gerou muitas dúvidas nas redes sociais, mas há um motivo estratégico para a decisão: o técnico Roberto Martínez levará um nome a mais junto à comissão para lidar com questões logísticas e riscos físicos durante a competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Por que Martínez convocou um jogador a mais?
Mesmo sem a autorização para utilizar 27 jogadores, o goleiro Ricardo Velho, do Farense, estará disponível como um reserva emergencial caso algum dos goleiros presentes na lista apresente problemas físicos.
A posição de goleiro é a única permitida pela Fifa para que as seleções façam trocas em caso de lesões durante a disputa da Copa, em qualquer fase da competição, desde que o nome do substituto esteja na pré-lista. As outras posições só podem ser trocadas até, no máximo, 24h de antecedência da estreia da equipe. A lesão também precisa ser verificada e confirmada pelo departamento médico da entidade.
➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre Portugal na Copa do Mundo
Além do reserva emergencial Ricardo Velho, o técnico Roberto Martínez também chamou Diogo Costa, Rui Silva e José Sá. Ele explicou em coletiva que a decisão leva em conta a previsão de grande desgaste com deslocamentos entre os países-sede e problemas físicos durante a preparação. A lista de 27 jogadores convocados, com um a mais do que o permitido, é uma precaução para o caso de haver algum problema com os goleiros.
Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. A estreia será no dia 16 de junho, terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Gilette Stadium, na cidade de Massachusetts.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias