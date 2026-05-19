A seleção de Portugal anunciou nesta terça-feira (19) os nomes dos convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026 com uma novidade inusitada: com quatro goleiros, a equipe tem 27 jogadores convocados, um a mais que o permitido pela Fifa, que autoriza somente de 23 a 26 nomes na lista final.

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A decisão gerou muitas dúvidas nas redes sociais, mas há um motivo estratégico para a decisão: o técnico Roberto Martínez levará um nome a mais junto à comissão para lidar com questões logísticas e riscos físicos durante a competição.

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Foto: John MacDougall/AFP

Por que Martínez convocou um jogador a mais?

Mesmo sem a autorização para utilizar 27 jogadores, o goleiro Ricardo Velho, do Farense, estará disponível como um reserva emergencial caso algum dos goleiros presentes na lista apresente problemas físicos.

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A posição de goleiro é a única permitida pela Fifa para que as seleções façam trocas em caso de lesões durante a disputa da Copa, em qualquer fase da competição, desde que o nome do substituto esteja na pré-lista. As outras posições só podem ser trocadas até, no máximo, 24h de antecedência da estreia da equipe. A lesão também precisa ser verificada e confirmada pelo departamento médico da entidade.

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Além do reserva emergencial Ricardo Velho, o técnico Roberto Martínez também chamou Diogo Costa, Rui Silva e José Sá. Ele explicou em coletiva que a decisão leva em conta a previsão de grande desgaste com deslocamentos entre os países-sede e problemas físicos durante a preparação. A lista de 27 jogadores convocados, com um a mais do que o permitido, é uma precaução para o caso de haver algum problema com os goleiros.

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Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. A estreia será no dia 16 de junho, terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Gilette Stadium, na cidade de Massachusetts.

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