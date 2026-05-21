Goleiro do Barcelona, Ter Stegen não está presente na lista de 26 convocados da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. Nesta temporada, o veterano de 34 anos esteve emprestado ao Girona, mas não foi lembrado por Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Reservas nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Ter Stegen era visto como um grande potencial para substituir Manuel Neuer na seleção alemã. No entanto, o atleta sofreu com muitas lesões nas duas últimas temporadas e não conseguiu ter sequência em seus clubes.

continua após a publicidade

Em novembro de 2023, Ter Stegen começou a sofrer com dores nas costas que o afastou dos gramados até fevereiro de 2024. Na temporada seguinte, o alemão sofreu com uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e disputou apenas nove jogos em 2024/2025.

Em meio as lesões de Ter Stegen, o Barcelona contratou o polonês Szczęsny, que correspondeu as expectativas. Na atual temporada, o clube catalão contratou o jovem Joan García, e o alemão voltou a sofrer novamente com dores nas costas, que o afastou dos gramados até dezembro.

continua após a publicidade

Sem espaço com Hansi-Flick, o Barcelona optou por emprestar Ter Stegen ao Girona na janela de transferências de janeiro. No entanto, o goleiro fez apenas duas partidas pela equipe espanhol por conta de uma lesão muscular que o deixou fora de combate de fevereiro até hoje.

Ter Stegen e Neuer juntos em treino da seleção alemã (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Ter Stegen vive indefinição com relação ao futuro

Fora da Copa do Mundo e próximo de voltar ao Barcelona, Ter Stegen vive uma indefinição com relação ao seu futuro. O atleta tem contrato com o clube catalão até junho de 2028, mas não voltará para ser titular na equipe de Hansi-Flick.

Convocado pela última vez para defender a seleção alemã em junho de 2025, Ter Stegen atuou nas derrotas de sua seleção para Portugal e França nas semifinais e disputa de 3º lugar, respectivamente, da Nations League.

Sem Ter Stegen, quem são os convocados para a Copa do Mundo?

Sem Ter Stegen, Julian Nagelsmann anunciou a convocação com 26 nomes para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Veja os nomes abaixo.

Goleiros:

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander Nübel (Bayern de Munique);

Defensores:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle);

Meias/Atacantes:

Nadiem Amiri (Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.