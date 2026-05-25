Itamaraty publica guia para brasileiros na Copa de 2026

O Ministério das Relações Exteriores disponibilizou um guia com orientações para cidadãos brasileiros que pretendem acompanhar a Copa do Mundo FIFA de 2026. O material foi publicado nesta segunda-feira (25) no Portal Consular do governo federal. O documento reúne informações sobre os três países que sediarão o torneio: Estados Unidos, Canadá e México.

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Detalhes do guia para a Copa do Mundo

O guia apresenta dados sobre documentação necessária para entrada nos países-sede. O material detalha as regras migratórias aplicáveis aos viajantes brasileiros. O documento também lista os contatos da rede consular brasileira nos três países.

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O Itamaraty incluiu no guia instruções sobre acesso a serviços locais. O material explica o funcionamento dos plantões consulares durante o período do torneio.

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O documento orienta os torcedores sobre procedimentos em casos de emergência. O guia aborda situações como perda de documentos, hospitalizações e detenções.

Vista do MetLife Stadium, palo da estreia da Seleção Brasileira na Copa de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

O governo recomenda a contratação de seguro-saúde internacional antes da viagem. O Itamaraty orienta que os brasileiros transportem medicamentos com receita médica. A recomendação é que as receitas estejam traduzidas para os idiomas dos países de destino.

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O torneio de 2026 será realizado pela primeira vez em três países simultaneamente. A competição contará com 48 seleções participantes. O formato representa uma expansão em relação às edições anteriores da Copa do Mundo.

O guia completo está disponível no portal oficial do Ministério das Relações Exteriores.

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