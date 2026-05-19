O técnico Roberto Martínez anunciou, em coletiva de imprensa, os 26 escolhidos para defender as cores de Portugal na Copa do Mundo. Sem fugir da sua essência ofensiva, o técnico espanhol desenhou um elenco que mescla a imensa experiência de Cristiano Ronaldo, em sua sexta participação no torneio, com a ousadia de jovens talentos que estão assombrando o futebol europeu nesta temporada.

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Lista completa de convocados de Portugal

Goleiros

Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirliğ - reserva);

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);

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Meio-campistas

Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City);

Atacantes

João Félix (Al-Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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Bruno Fernandes e João Félix são a nova dupla ofensiva de Portugal (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Rota traçada rumo à glória

Cabeça de chave no sorteio, Portugal quer evitar surpresas e carimbar a vaga para o mata-mata sem sustos. A seleção lusa medirá forças na fase de grupos contra a sempre perigosa e física equipe do Uruguai, o futebol dinâmico da República Democrática do Congo e a surpreendente seleção do Uzbequistão.

Com os olhos do planeta voltados para a despedida histórica de Cristiano Ronaldo de Copas do Mundo, Portugal entra em campo não apenas para competir, mas para consolidar seu pavilhão no topo do futebol global.

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