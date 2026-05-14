Ausência de astro do Real Madrid na convocação da França vira assunto: 'Loucura'

A seleção francesa anunciou na tarde desta quinta-feira (14) os 26 convocados para a Copa do Mundo 2026, e a ausência de Camavinga chamou a atenção de alguns internautas. A lista escolhida pelo treinador Didier Deschamps para o seu último torneio sob o comando da equipe foi divulgada em um vídeo bem-humorado nas redes sociais da federação.

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Com um plantel repleto de estrelas como Mbappé, Michel Olise, Rayan Cherki e o atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, o meio-campista do Real Madrid, Eduardo Camavinga, acabou ficando de fora. A França chega para o torneio como atual vice-campeã do mundo, após perder para a Argentina na final de 2022 e vencer a edição anterior, em 2018, na Rússia.

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Confira alguns comentários acerca da ausência de Camavinga:

<strong>Camavinga </strong>não está entre os 26 jogadores da França para a Copa do Mundo (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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Ausência de Camavinga

A grande surpresa da convocação ficou por conta da exclusão do meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid. O jogador era considerado nome constante no ciclo de preparação, mas acabou preterido na lista final. Durante o anúncio, Deschamps explicou os motivos que o levaram a deixar o atleta de fora.

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— Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, em que jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir — justificou o treinador.

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O drama de Camavinga é reflexo de uma temporada marcada por irregularidade e decisões polêmicas. Décimo primeiro jogador em minutos no elenco do Real Madrid, ele teve diversas oportunidades com o técnico Arbeloa, mas não correspondeu à altura. O jogador foi duramente criticado pela expulsão na eliminação contra o Bayern de Munique na Champions League.

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