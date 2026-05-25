Técnico do Inter Miami atualiza situação de Messi após craque deixar campo com suspeita de lesão
Argentino sentiu dores na parte posterior da coxa durante vitória sobre o Philadelphia Union e deixou o gramado ainda no segundo tempo
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A vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, em casa, neste domingo (24), no Nu Stadium, em Miami, acabou ficando em segundo plano após Lionel Messi deixar o campo sentindo dores na parte posterior da coxa.
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Após a partida, o técnico Guillermo Hoyos minimizou a situação do camisa 10 e afirmou que a substituição aconteceu por precaução, mas a condição física do argentino já gera preocupação na seleção da Argentina às vésperas da Copa do Mundo de 2026. ➡️Veja os convocados da Argentina!
— Pelo que sei, ainda não temos um laudo sobre isso, mas ele estava realmente exausto. Sim, foi cansaço. Ele estava cansado, o campo estava pesado e, em vez de duvidar, você sempre diz para não correr o risco — declarou Hoyos em entrevista coletiva.
Mesmo com a preocupação envolvendo Messi, o Inter Miami protagonizou uma partida movimentada e cheia de reviravoltas diante do Philadelphia Union. A equipe da Flórida conseguiu buscar a virada em um jogo de dez gols, comandada por uma atuação decisiva de Luis Suárez. O uruguaio marcou três vezes e foi o principal nome da vitória.
Messi deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo após demonstrar incômodo muscular na parte posterior da coxa. O atacante colocou a mão na região durante a partida, pediu substituição e seguiu diretamente para o vestiário, sem permanecer no banco de reservas até o apito final.
Veja o momento que Messi deixa o campo no jogo do Inter Miami
Apesar do susto, o argentino saiu caminhando normalmente e não precisou de ajuda para deixar o campo, o que amenizou parte da apreensão no estádio. Ainda assim, a situação acende um alerta importante para a seleção argentina, já que Messi segue sendo a principal referência técnica da equipe comandada por Lionel Scaloni.
Atual campeã mundial, a Argentina disputará a Copa do Mundo de 2026 no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A expectativa da Albiceleste é contar novamente com Messi como protagonista na busca pelo bicampeonato consecutivo.
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