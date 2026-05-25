Vai à Copa? Inter Miami divulga status de lesão de Messi

O Inter Miami informou que Lionel Messi foi diagnosticado com uma sobrecarga muscular na parte posterior da coxa esquerda após deixar o campo durante a partida contra o Philadelphia Union, no último domingo (24), a última da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Assim, o camisa 10 da Argentina não tem lesão confirmada.

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O clube informou nesta segunda-feira (25) que o atacante passou por exames médicos complementares após relatar desconforto físico durante a partida válida pela Major League Soccer (MLS). Segundo o comunicado oficial, o quadro está associado à fadiga muscular e não há prazo estipulado para retorno.

Relembre o caso

A vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union neste domingo (24), no Nu Stadium, em Miami, acabou ficando em segundo plano após Lionel Messi deixar o campo sentindo dores na parte posterior da coxa. A condição física do camisa 10 gerou preocupação na seleção da Argentina às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

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Messi deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo após demonstrar incômodo muscular na parte posterior da coxa. O atacante colocou a mão na região durante a partida, pediu substituição e seguiu diretamente para o vestiário, sem permanecer no banco de reservas até o apito final.

Mesmo com a preocupação envolvendo Messi, o Inter Miami protagonizou uma partida movimentada e cheia de reviravoltas diante do Philadelphia Union. A equipe da Flórida conseguiu buscar a virada em um jogo de dez gols, comandada por uma atuação decisiva de Luis Suárez. O uruguaio marcou três vezes e foi o principal nome da vitória.

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Lionel Messi indo direto ao vestiário após ser substituído na última partida do Inter Miami antesda pausa para a Copa do Mundo (Imagem: Reprodução / AppleTV)

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