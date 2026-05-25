Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo 2026, e os bastidores do futebol mundial vivem semanas de pura tensão. Embora mais da metade das 48 seleções já tenha definido seus convocados para a maior edição da história do torneio, o suspense ainda dita o ritmo em dezenas de países.

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As comissões técnicas correm contra o relógio para fechar seus elencos de luxo, mas os torcedores já têm uma data limite para o fim da ansiedade: a lista completa de todas as convocações será divulgada oficialmente pela Fifa no dia 2 de junho. A atual campeã mundial, Argentina, lidera o bloco dos que guardam seus nomes a sete chaves, acompanhada de perto pelos três países-sede da competição: México, Estados Unidos e Canadá.

Além dos anfitriões e dos atuais detentores da taça, continuam em segredo os elencos do: Panamá, Holanda, Egito, Austrália, Equador, Argélia, Gana, Irã, Iraque, Jordânia, Marrocos, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Uruguai e Uzbequistão.

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Convocação do Brasil

A Seleção Brasileira já deu o pontapé inicial em seu planejamento. Na última segunda-feira (18), o técnico italiano Carlo Ancelotti acabou com as especulações e anunciou os 26 jogadores responsáveis por defender a camisa verde e amarela na América do Norte.

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O anúncio deu início à preparação oficial do país para o Mundial. Sob o comando do treinador europeu, o grupo convocado mescla lideranças consolidadas a novas peças que ganharam espaço ao longo do ciclo.

Lista dos convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad-ARA) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Tiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid).

Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

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