Argentina lidera seleções que ainda não convocaram para Copa do Mundo
Os países-sede também não divulgaram seus 26 convocados
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Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo 2026, e os bastidores do futebol mundial vivem semanas de pura tensão. Embora mais da metade das 48 seleções já tenha definido seus convocados para a maior edição da história do torneio, o suspense ainda dita o ritmo em dezenas de países.
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As comissões técnicas correm contra o relógio para fechar seus elencos de luxo, mas os torcedores já têm uma data limite para o fim da ansiedade: a lista completa de todas as convocações será divulgada oficialmente pela Fifa no dia 2 de junho. A atual campeã mundial, Argentina, lidera o bloco dos que guardam seus nomes a sete chaves, acompanhada de perto pelos três países-sede da competição: México, Estados Unidos e Canadá.
Além dos anfitriões e dos atuais detentores da taça, continuam em segredo os elencos do: Panamá, Holanda, Egito, Austrália, Equador, Argélia, Gana, Irã, Iraque, Jordânia, Marrocos, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Uruguai e Uzbequistão.
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Convocação do Brasil
A Seleção Brasileira já deu o pontapé inicial em seu planejamento. Na última segunda-feira (18), o técnico italiano Carlo Ancelotti acabou com as especulações e anunciou os 26 jogadores responsáveis por defender a camisa verde e amarela na América do Norte.
O anúncio deu início à preparação oficial do país para o Mundial. Sob o comando do treinador europeu, o grupo convocado mescla lideranças consolidadas a novas peças que ganharam espaço ao longo do ciclo.
Lista dos convocados da Seleção Brasileira:
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
- Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo);
- Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad-ARA) e Lucas Paquetá (Flamengo);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Tiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid).
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