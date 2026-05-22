Ingleses se revoltam com convocação para a Copa: 'Explicações'

A Inglaterra anunciou na manhã desta sexta-feira (22) os convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026, no México, Canadá e Estados Unidos. Os ingleses, no entanto, não se mostraram nada satisfeitos com as escolhas feitas por Thomas Tuchel, alemão que comanda os leões.

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➡️ Além de Foden: veja a lista de jogadores que ficaram fora da convocação da Inglaterra

Na convocação principal, Tuchel deixou de fora nomes com Tren-Alexander Arnold, Cole Palmer, Harry Maguire e Phill Foden, que são vistos como grandes nomes do futebol inglês que tiveram "uma temporada abaixo".

Confira como os ingleses reagiram:

Tradução: Thomas Tuchel tem algumas explicações para dar...

Tradução: Sem Arnold, sem Palmer, sem Foden, sem Gibbs White? Eu sinto o cheiro de eliminação depois nos 16 avos de final.

Tradução: Eu espero que o Tuchel saiba o que ele está fazendo! Vamos!

Tradução: Jogadores como Quansah, Burn, Henderson vão potencialmente fazer você perder um torneio. Enquanto outros como Palmer, Maguire, FOden vão potencialmente fazer você vencer um torneio. Faça valer.

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Thomas Tuchel será o técnico da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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Beatles & Seleção

Apesar das críticas direcionadas às escolhas do treinador alemão, o vídeo que anunciou os jogadores foi descrito como um dos mais "épicos" da história da Inglaterra. A seleção nacional inglesa realizou sua divulgação da lista final em uma montagem em que um garoto aparece correndo por ruas inglesas ao som de Beatles, banda tradicionalíssima de Liverpool, enquanto os nomes iam aparecendo em elementos visuais ou animações.

Confira o vídeo completo, diretamente das redes sociais oficiais da Inglaterra: