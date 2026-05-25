Nesta segunda-feira (25), o técnico Luis de la Fuente divulgou a lista dos 26 jogadores que defenderão a Espanha na Copa do Mundo de 2026 e, pela primeira vez na história dos Mundiais, o Real Madrid não terá nenhum representante vestindo a camisa da La Fúria. Em contrapartida, o Barcelona lidera a convocação com oito atletas, consolidando sua hegemonia e o papel de pilar da seleção nacional.

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A ausência total de madridistas é um fato inédito. Mesmo na Copa de 1950, quando registrou seu menor índice até então, o clube merengue ainda teve um jogador chamado. Nomes como Dani Carvajal e Dean Huijsen, que vinham sendo lembrados com frequência por De la Fuente, acabaram cortados da relação final, surpreendendo o mundo do esporte e deixando o atual campeão europeu sem voz no torneio.

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Ferran Torres foi um dos artilheiros da Copa do Mundo 2022 (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

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Barcelona é destaque absoluto

Por outro lado, a Catalunha celebra o protagonismo. O Barcelona se tornou o único clube do país a ceder atletas em todas as edições de Copas do Mundo. O contingente culé em 2026 será composto por Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e a jovem promessa Lamine Yamal, que disputará seu primeiro Mundial na carreira.

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Apesar do tom de renovação, a comissão técnica optou por blindar a experiência do elenco: o volante Rodri, do Manchester City, e o atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, foram incluídos na lista oficial mesmo se recuperando de lesões.

Os 26 escolhidos se apresentam no dia 30 de maio no CT Cidade do Futebol de Las Rozas, onde iniciam a preparação final. Antes do pontapé inicial na Copa, a Espanha medirá forças em dois amistosos internacionais: o primeiro contra o Iraque, no dia 4 de junho, e o último teste diante do Peru, no dia 8 de junho.

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