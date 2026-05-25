Há um ano, em maio de 2025, o Brasil anunciava o italiano Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção após um longo período de espera pelo técnico, que comandava o Real Madrid. Antes de Carlo Ancelotti assumir o cargo, a Seleção Brasileira viveu um período de muita turbulência e desconfiança, com resultados abaixo das expectativas. A eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia, além da cicatriz na competição, marcou também o fim do ciclo de Tite à frente do Brasil. Após a saída do treinador, iniciou-se uma fase de indefinição no comando técnico.

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Era pré-Ancelotti

O período entre o fim do Mundial no Catar até maio de 2025 se baseou nas alternâncias de três treinadores: os interinos Ramon Menezes (123 dias) e Fernando Diniz (185 dias) e a contratação do antecessor Dorival Júnior, que perdurou por quatro meses até deixar o cargo em março do ano passado. Todos esses foram os rostos do acúmulo de frustrações do Brasil, adquiridas após atuações irregulares e desempenho abaixo do esperado nas Eliminatórias. As críticas e cobranças pelo mal rendimento foram implacáveis e justificaram as curtas passagens.

Fernado Diniz sob o comando da Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Além dos resultados ruins, as faltas de identidade, organização e pouco brilho de seus principais nomes pressionavam cada vez mais a Seleção Brasileira, que buscava um nome de peso para assumir a equipe e liderar o fim do ciclo para o Mundial que acontecerá em menos de um mês. A chegada de Ancelotti representa uma tentativa de recuperar estabilidade, experiência e mentalidade vencedora, respaldada pelo prestígio do treinador multicampeão para recolocar o Brasil entre os principais favoritos ao título mundial.

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Retrospecto

Com 10 jogos à frente da Seleção Brasileira, Ancelotti acumula cinco vitórias, dois empates e três derrotas, além de 18 gols marcados e oito sofridos. Apesar de um recorte ainda curto, o principal objetivo do italiano neste início de trabalho foi alcançado: garantir a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vínculo estendido

A passagem do técnico italiano não para após a Copa do Mundo. A CBF anunciou, no dia 14 de maio, a renovação do contrato de Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. A entidade também relembrou o dia da chegada do treinador italiano; confira a nota publicada:

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Ainda nesta Copa do Mundo, o Brasil figura no grupo C e estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, enfrenta o Haiti (19 de junho), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia (24 de junho), em Miami.