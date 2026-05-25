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Ancelotti completa um ano à frente da Seleção e vive expectativa para Copa do Mundo

Com novo contrato, treinador completa um ano na Seleção e busca o hexa na Copa do Mundo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
11:19
Atualizado há 1 minutos
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Carlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraComissão de Carlo Ancelotti esteve na Vila Belmiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Há um ano, em maio de 2025, o Brasil anunciava o italiano Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção após um longo período de espera pelo técnico, que comandava o Real Madrid. Antes de Carlo Ancelotti assumir o cargo, a Seleção Brasileira viveu um período de muita turbulência e desconfiança, com resultados abaixo das expectativas. A eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia, além da cicatriz na competição, marcou também o fim do ciclo de Tite à frente do Brasil. Após a saída do treinador, iniciou-se uma fase de indefinição no comando técnico.

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Era pré-Ancelotti

O período entre o fim do Mundial no Catar até maio de 2025 se baseou nas alternâncias de três treinadores: os interinos Ramon Menezes (123 dias) e Fernando Diniz (185 dias) e a contratação do antecessor Dorival Júnior, que perdurou por quatro meses até deixar o cargo em março do ano passado. Todos esses foram os rostos do acúmulo de frustrações do Brasil, adquiridas após atuações irregulares e desempenho abaixo do esperado nas Eliminatórias. As críticas e cobranças pelo mal rendimento foram implacáveis e justificaram as curtas passagens. 

Fernando Diniz - Seleção
Fernado Diniz sob o comando da Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Além dos resultados ruins, as faltas de identidade, organização e pouco brilho de seus principais nomes pressionavam cada vez mais a Seleção Brasileira, que buscava um nome de peso para assumir a equipe e liderar o fim do ciclo para o Mundial que acontecerá em menos de um mês. A chegada de Ancelotti representa uma tentativa de recuperar estabilidade, experiência e mentalidade vencedora, respaldada pelo prestígio do treinador multicampeão para recolocar o Brasil entre os principais favoritos ao título mundial.

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Retrospecto

Com 10 jogos à frente da Seleção Brasileira, Ancelotti acumula cinco vitórias, dois empates e três derrotas, além de 18 gols marcados e oito sofridos. Apesar de um recorte ainda curto, o principal objetivo do italiano neste início de trabalho foi alcançado: garantir a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.  

Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030
Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vínculo estendido

A passagem do técnico italiano não para após a Copa do Mundo. A CBF anunciou, no dia 14 de maio, a renovação do contrato de Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. A entidade também relembrou o dia da chegada do treinador italiano; confira a nota publicada:

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Ainda nesta Copa do Mundo, o Brasil figura no grupo C e estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, enfrenta o Haiti (19 de junho), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia (24 de junho), em Miami

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