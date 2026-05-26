Convocados do Palmeiras: Pilares têm presença garantida, e Flaco sonha com Argentina

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O Palmeiras aguarda a reta final das convocações para a Copa do Mundo para conhecer os desfalques no período. Entre os nomes certos, aparecem Jhon Arias, selecionado para defender a Colômbia no Mundial, e o capitão Gustavo Gómez, peça central do Paraguai de Alfaro.

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Entre os nomes que ainda aparecem na corrida por uma vaga, um deles se destaca: Flaco López. Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, o argentino passou à frente de alguns concorrentes na disputa, seja por lesões ou desempenho, e aparece como um dos prováveis 26 selecionados por Scaloni para defender a atual campeã mundial.

Com 14 gols marcados, marca que o recoloca no topo da artilharia alviverde após 2025, Flaco também acumula sete assistências. O desempenho no primeiro semestre não apenas o manteve no radar das convocações da Argentina para o Mundial como também rendeu ao atacante o prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista, torneio que encerrou o jejum de títulos do Palmeiras iniciado na temporada anterior.

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Assim como Flaco López, o lateral-direito Giay também permanece na corrida por uma vaga na lista final da Argentina, embora apareça em posição menos favorável na disputa. Por fim, outros três nomes ainda podem ser convocados: Emi Martínez (Uruguai), Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai).

Piquerez, como adiantado anteriormente pela reportagem do Lance!, aguardava os passos finais da recuperação para ser chamado. O lateral, inclusive, foi liberado pelo Palmeiras e fará a reta final dos trabalhos médicos em seu país de origem antes da Copa.

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Flaco López e Giay dão risada em jogo do Palmeiras; dupla está na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Possíveis convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Colômbia: Jhon Arias* Argentina: Flaco López e Giay Paraguai: Gustavo Gómez*, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez* e Emiliano Martínez

*Atletas do Palmeiras garantidos na Copa do Mundo de 2026

Calendário do Palmeiras até a pausa

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Junior Barranquilla pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Atual segundo colocado, o Alviverde necessita de uma vitória simples para avançar às oitavas de final.

Já no último duelo antes da pausa para a Copa, Abel Ferreira terá um trio de titulares suspensos, que se soma às ausências dos convocados. O goleiro Carlos Miguel e os meias Andreas Pereira e Giay receberam o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e cumprem suspensão automática.

O Palmeiras encara a Chapecoense no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe liderada por Abel Ferreira soma atualmente 38 pontos, sete à frente do Flamengo, segundo colocado, que possui uma partida a menos em relação aos paulistas.

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