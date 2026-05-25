Destaque do Brasileirão fica fora da lista da Colômbia para a Copa do Mundo
Néstor Lorenzo anunciou os 26 convocados nesta segunda-feira (25)
Destaque do Brasileirão, Kevin Viveros ficou fora da convocação da Colômbia para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante do Athletico Paranaense estava na pré-lista e vivia a expectativa de disputar o Mundial.
Neste domingo (24), véspera do anúncio da lista da Seleção Colombiana para a Copa do Mundo, Viveros anotou mais dois gols no Brasileirão. O centroavante foi o grande nome da vitória do Athletico sobre o Remo, no Mangueirão, por 3 a 1.
Com os dois tentos marcados, o atacante colombiano chegou ao 10º gol e assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro, seguido de Pedro e Carlos Vinícius, ambos com 9 gols marcados. Os três centroavantes com mais destaque do Brasileirão estão fora da Copa do Mundo.
Para a vaga de Viveros, o técnico Néstor Lorenzo levou os atacantes Juan Camilo Hernández (Real Bétis), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) e Luis Díaz (Bayern de Munique).
Com três nomes do Brasileirão, confira convocados da Colômbia para a Copa do Mundo
O técnico Néstor Lorenzo, nesta segunda-feira, anunciou os 26 jogadores convocados para representar a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026. Com três jogadores do Brasileirão, além da presença dos craques Luis Díaz e James Rodríguez, a lista também conta com a presença de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro: Jhon Arias, do Palmeiras, Carlos Andrés Gómez, do Vasco, e Carrascal, do Flamengo. Confira abaixo:
Goleiros
Camilo Vargas (Atlas)
Alvaro Montero (Vélez Sarsfield)
David Ospina (Atlético Nacional)
Defensores
Davinson Sánchez (Galatasaray)
Jhon Lucumí (Bologna)
Yerry Mina (Cagliari)
Willer Ditta (Cruz Azul)
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
Santiago Árias (Independiente)
Johan Mojica (Mallorca)
Deiver Machado (Nantes)
Meio-campistas
Richard Ríos (Benfica)
Gustavo Puerta (Real Racing)
Juan Portilla (Atlético Paranaense)
Jefferson Lerma (Crystal Palace)
Kevin Castaño (River Plate)
James Rodríguez (Minnesota United)
Juan Quintero (River Plate)
Jhon Arias (Palmeiras)
Jorge Carrascal (Flamengo)
Jaminton Campaz (Rosario Central)
Atacantes
Luis Díaz (Bayern de Munique)
Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)
Juan Camilo Hernández (Real Bétis)
Jhon Córdoba (Krasnodar)
Luis Suárez (Sporting)
Dentre os ausentes do Brasileirão na convocação para a Copa do Mundo, figuram principalmente os atacantes do Internacional: Rafael Borré e Johan Carbonero. Viveros, do Athletico, também ficou de fora. A Colômbia estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Depois encara a República Democrática do Congo, dia 23 de junho, em Zapopan, e encerra a fase de grupos contra Portugal, dia 27 de junho, em Miami.
