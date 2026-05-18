A Espanha ganhou um problema às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Segundo o jornalista Fernando Polo, do jornal Mundo Deportivo, da Espanha, o atacante Fermín López, do Barcelona, sofreu, no último domingo (17), um trauma no quinto metatarso e saiu no intervalo do jogo contra o Real Bétis, pela penúltima rodada do campeonato espanhol, e corre risco de perder a Copa do Mundo.

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Exames médicos serão realizados hoje para determinar a gravidade da lesão e a condição do atacante visando a Copa do Mundo. Caso seja detectada uma fratura, existe a chance de Fermín ser ausência na competição ou que tenha sua participação adiada no torneio, visto que essa lesão costuma necessitar de cerca de dois meses de recuperação. Nem a Seleção Espanhola nem o Barcelona se pronunciaram.

Fermin Lopez, pelo Barcelona, em goleada contra o Valencia no campeonato espanhol (Divulgação/Barcelona)

Fermín é um dos principais jogadores da Espanha e esteve presente durante todo o ciclo de preparação. É reconhecido por ser um jogador de muita entrega em campo e não dosar em divididas, e, por isso, hoje causa preocupação para Luis de la Fuente.

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O anúncio dos convocados da Espanha para a Copa do Mundo acontece no próximo dia 25 de maio, segunda-feira. A estreia dos espanhóis pelo grupo H será contra Cabo Verde, dia 15 de junho, em Atlanta. Na sequência, enfrenta a Arábia Saudita, dia 21 de junho, também em Atlanta, e o Uruguai, dia 26 de junho, em Zapopan, no México.



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