menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Fermín Lopez sente em jogo do Barcelona e preocupa Espanha para a Copa do Mundo

Atacante foi substituído no intervalo, contra o Bétis, com dores no quinto metatarso

Avatar
Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
08:57
Favorite o Lance! no Google
Fermín López comemora seu gol junto de Lamine Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: CESAR MANSO / AFP)
imagem cameraAtacante foi substituído no intervalo, contra o Bétis, com dores no quinto metatarso
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Espanha ganhou um problema às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Segundo o jornalista Fernando Polo, do jornal Mundo Deportivo, da Espanha, o atacante Fermín López, do Barcelona, sofreu, no último domingo (17), um trauma no quinto metatarso e saiu no intervalo do jogo contra o Real Bétis, pela penúltima rodada do campeonato espanhol, e corre risco de perder a Copa do Mundo. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

Exames médicos serão realizados hoje para determinar a gravidade da lesão e a condição do atacante visando a Copa do Mundo. Caso seja detectada uma fratura, existe a chance de Fermín ser ausência na competição ou que tenha sua participação adiada no torneio, visto que essa lesão costuma necessitar de cerca de dois meses de recuperação. Nem a Seleção Espanhola nem o Barcelona se pronunciaram. 

Barcelona
Fermin Lopez, pelo Barcelona, em goleada contra o Valencia no campeonato espanhol (Divulgação/Barcelona)

Fermín é um dos principais jogadores da Espanha e esteve presente durante todo o ciclo de preparação. É reconhecido por ser um jogador de muita entrega em campo e não dosar em divididas, e, por isso, hoje causa preocupação para Luis de la Fuente

continua após a publicidade

➡️ Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

O anúncio dos convocados da Espanha para a Copa do Mundo acontece no próximo dia 25 de maio, segunda-feira. A estreia dos espanhóis pelo grupo H será contra Cabo Verde, dia 15 de junho, em Atlanta. Na sequência, enfrenta a Arábia Saudita, dia 21 de junho, também em Atlanta, e o Uruguai, dia 26 de junho, em Zapopan, no México. 

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias