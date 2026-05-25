Vozes da Copa: Beltrão analisa união entre Neymar e Ancelotti na Seleção

O repórter da Cazé TV, Guilherme Beltrão, foi o sexto entrevistado da série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. Responsável por acompanhar a Seleção Brasileira nos últimos anos, o jornalista falou das expectativas para a sua primeira cobertura in loco do Mundial, projetou a primeira edição com 48 seleções e analisou como a relação de Neymar e Ancelotti pode ajudar o Brasil durante a Copa do Mundo.

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Expectativas para a cobertura da Copa do Mundo

Durante o papo, Beltrão relembrou a cobertura feita em 2022, quando permaneceu no Brasil e trabalhou nos estúdios da emissora durante o evento realizado no Catar. Comentou também a sensação de estar escalado para ir aos Estados Unidos, México e Canadá acompanhar o Brasil na edição deste ano.

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— Parece que a ficha ainda não caiu muito do que vai ser a Copa do Mundo, o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos. Mas, ao mesmo tempo, também é um privilégio. A gente (Cazé TV) nasceu na Copa do Mundo, então temos uma relação muito especial com essa competição — disse o comunicador.

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— É diferente cobrir a Seleção in loco, que vai ser a minha função nessa Copa, do que foi na passada, em que a gente fez do estúdio e já foi muito maneiro. Já tive a oportunidade de cobrir eventos assim no campo, mas uma Copa do Mundo é outra parada. É um privilégio, uma honra muito grande também estar na emissora oficial e de estar transmitindo os 104 jogos — complementou.

A Copa do Mundo será pior?

Ao ser perguntado sobre uma possível queda no nível técnico da competição, devido a questões como a maior quantidade de jogos, maior número de viagens e altas temperaturas, Beltrão relembrou a sua experiência na Copa do Mundo de Clubes realizada em 2025, também nos Estados Unidos, na qual o calor foi um desses grandes problemas do evento. De acordo com ele, a preocupação passa pela condição física dos atletas que, grande parte deles, chega após uma longa temporada e com muito desgaste acumulado.

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— É uma coisa para ficar de olho, sim. O calor diminuiu um pouquinho a intensidade dos jogos (da Copa do Mundo de Clubes) e, consequentemente, um pouco a qualidade também. Vamos ver como é que vai ser na Copa. De fato, a gente está vivendo uma época do futebol em que os calendários estão cada vez mais cheios, né, preenchidos. Então, os jogos estão cada vez mais intensos também. Então, há uma preocupação natural com a parte física dos atletas — afirmou o repórter.

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Ao final da sua análise, Beltrão se mostrou otimista com a logística do torneio deste ano, pois a FIFA já alterou horários de jogos, cidades-sede e priorizou estádios climatizados.

A parceria entre Ancelotti e Neymar

Quando o assunto foi Seleção Brasileira, Guilherme Beltrão analisou a lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti e a relação entre o treinador e Neymar como um fator potencialmente positivo. O jornalista avaliou características de ambos que podem auxiliar o Brasil, como a capacidade do italiano de se relacionar com os atletas e a do camisa 10 pelo seu diferencial técnico.

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— Eu imagino que essa união (entre Ancelotti e Neymar), esse trabalho possa funcionar muito. O Neymar eu acho que é um cara que ainda não tá descartado, ele pode ajudar muito a Seleção Brasileira. Em uma situação circunstancial de início, se ele evoluir (fisicamente) nessas semanas aí treinando, quem sabe ele não pode ter um papel ainda um pouco mais relevante. Acho que o Ancelotti é um cara que tem essa chancela de ser um cara vencedor e que já trabalhou com muito cara gigante na história do futebol — analisou Beltrão.

Carlo Ancelotti oficializou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Vozes da Copa

Além de Guilherme Beltrão, Mauro Beting, Galvão Bueno, Cristiane Rozeira, Neguerê e Gabriela Martins conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!

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