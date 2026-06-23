Espanha é a principal vítima de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo Cristiano possui 10 gols na história do torneio

Os dois gols marcados diante do Uzbequistão, na Copa do Mundo de 2026, ampliaram a lista de seleções que foram vítimas de Cristiano Ronaldo em Mundiais. Maior artilheiro da história de Portugal em Copas, Cristiano passou a ter gols contra seis adversários diferentes ao longo de seis edições do torneio.

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Cristiano Ronaldo celebra gol contra o Uzbequistão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A principal vítima do camisa 7 é a Espanha. Nenhuma outra seleção foi vazada mais vezes por Cristiano quanto à seleção espanhola, que sofreu três gols na memorável atuação do craque no empate por 3 a 3 na Copa de 2018, na Rússia. Empatados como segunda maior vítima do craque são Uzbequistão e Gana. Os africanos sofreram dois gols do atacante português nas Copas de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar. Já o Uzbequistão, com apenas um confronto nesta Copa do Mundo de 2026, foi vazado duas vezes.

Confira todas as vítimas de Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo

1 . Espanha - 3 gols (Copa do Mundo de 2018) 2 . Uzbequistão - 2 gols (Copa de 2026) 3 . Gana - 2 gols (Copas de 2014 e 2022) 4 . Irã - 1 gol (Copa de 2006) 5 . Coreia do Norte - 1 gol (Copa de 2010) 6 . Marrocos - 1 gol (Copa de 2018)

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Recordista da Copa do Mundo

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tem 10 gols marcados em seis edições diferentes de Copa. Os gols feitos contra o Uzbequistão, de quebra, o tornaram o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo. Cristiano continua sendo decisivo para Portugal e, nesta terça-feira, aumentou a lista de adversários que já foram punidos por ele na história da competição.

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Com o resultado, Portugal se coloca momentaneamente como líder do grupo K, com 4 pontos. Isso porque a Colômbia, que tem 3 pontos, ainda joga nesta terça, às 23h (de Brasília), contra a República Democrática do Congo.

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