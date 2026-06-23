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Espanha é a principal vítima de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Cristiano possui 10 gols na história do torneio

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:59
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Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Uzbequistão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Uzbequistão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Os dois gols marcados diante do Uzbequistão, na Copa do Mundo de 2026, ampliaram a lista de seleções que foram vítimas de Cristiano Ronaldo em Mundiais. Maior artilheiro da história de Portugal em Copas, Cristiano passou a ter gols contra seis adversários diferentes ao longo de seis edições do torneio.

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  • Cristiano Ronaldo comemora com seus companheiros seu gol com a camisa de Portugal

    Quantos gols Cristiano Ronaldo já marcou em Copas do Mundo?

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    Cristiano Ronaldo, com a emblemática camisa 7 vermelha, marca gol contra o Uzbequistão.
    Cristiano Ronaldo celebra gol contra o Uzbequistão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    A principal vítima do camisa 7 é a Espanha. Nenhuma outra seleção foi vazada mais vezes por Cristiano quanto à seleção espanhola, que sofreu três gols na memorável atuação do craque no empate por 3 a 3 na Copa de 2018, na Rússia. Empatados como segunda maior vítima do craque são Uzbequistão e Gana. Os africanos sofreram dois gols do atacante português nas Copas de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar. Já o Uzbequistão, com apenas um confronto nesta Copa do Mundo de 2026, foi vazado duas vezes.

    Confira todas as vítimas de Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo

      1.
    1. Espanha - 3 gols (Copa do Mundo de 2018)
      2. 2.
    2. Uzbequistão - 2 gols (Copa de 2026)
      3. 3.
    3. Gana - 2 gols (Copas de 2014 e 2022)
      4. 4.
    4. Irã - 1 gol (Copa de 2006)
      5. 5.
    5. Coreia do Norte - 1 gol (Copa de 2010)
      6. 6.
    6. Marrocos - 1 gol (Copa de 2018)

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    Recordista da Copa do Mundo

    Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tem 10 gols marcados em seis edições diferentes de Copa. Os gols feitos contra o Uzbequistão, de quebra, o tornaram o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo. Cristiano continua sendo decisivo para Portugal e, nesta terça-feira, aumentou a lista de adversários que já foram punidos por ele na história da competição. 

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    Com o resultado, Portugal se coloca momentaneamente como líder do grupo K, com 4 pontos. Isso porque a Colômbia, que tem 3 pontos, ainda joga nesta terça, às 23h (de Brasília), contra a República Democrática do Congo.

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