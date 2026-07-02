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Espanha x Áustria: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Áustria é atropelada pera Fúria

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
02/07/2026 18:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Espanha venceu a Áustria e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, os espanhóis bateram os austríacos pelo placar de 3 a 0, e enfrentam Portugal ou Croácia na próxima fase do torneio.

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    Como foi o jogo?

    Antes do intervalo, a Espanha dominou completamente a Áustria no SoFi Stadium e confirmou a evolução apresentada ao longo da Copa do Mundo. Com posse de bola, intensidade e boas atuações de Rodri, Pedri e Lamine Yamal, a equipe de Luis de la Fuente criou diversas chances e abriu o placar com Oyarzabal, após cruzamento rasteiro de Cucurella. A vantagem poderia ter sido maior, já que Baena acertou a trave em cobrança de falta e Yamal desperdiçou uma oportunidade clara.

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    Na etapa final, a superioridade espanhola continuou, com mais de 70% de posse de bola e pressão constante sobre a saída de jogo austríaca. Pedro Porro ampliou de cabeça após assistência de Baena e, já nos minutos finais, Oyarzabal marcou seu segundo gol ao aproveitar mais um passe de Cucurella, fechando a vitória da Espanha por 3 a 0 e garantindo uma classificação convincente às quartas de final.

    Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026
    Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

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