Pacto por Diogo Jota deve embalar Portugal em decisão na Copa do Mundo Portugal e Croácia decidem segunda fase na Copa do Mundo

Às vésperas de completar um ano da morte de Diogo Jota, a seleção de Portugal transformou o jogo contra a Croácia, nesta quinta-feira (2), em um momento de homenagem ao ex-atacante. Segundo o jornal português A Bola, o elenco fez um pacto interno para buscar a classificação às oitavas de final como forma de honrar a memória do jogador, que morreu em 2025 em um acidente de carro.

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Pelo horário de Portugal, a partida será disputada já após a meia-noite, coincidindo com o aniversário de um ano do falecimento de Diogo Jota, que é neste dia 3 de julho. No Brasil, o confronto está marcado para as 20h (de Brasília).

De acordo com a publicação, os jogadores encaram uma vitória sobre a Croácia, considerada o adversário mais difícil da campanha portuguesa até aqui, como a melhor maneira de prestar homenagem ao antigo companheiro. O compromisso foi descrito pela imprensa portuguesa como uma "promessa silenciosa" feita pelo grupo às vésperas do duelo decisivo.

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Inclusive, homenagens estão sendo feitas ao jogador desde a chegada de Portugal nesta Copa do Mundo. Os atletas estão usando pulseiras com o nome de Jota escrito.

Nesta quarta-feira (1), em coletiva de imprensa, Vitinha disse que a decisão contra a Croácia também seria para ele.

- Não falta motivação para ganhar este jogo. Ainda para mais há esse fator. Temos todas as motivações para ganhar amanhã. Vamos dar tudo para ganhar da Croácia. Por nós, pelo país, pelas nossas famílias, pelo Diogo Jota e pelo Cristiano Ronaldo - disse.

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Relembre o acidente de Diogo Jota

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho de 2025 na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

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Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

Diogo Jota pelo Liverpool (Foto: AFP)

Carreira de Diogo Jota ⚽

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.