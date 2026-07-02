Espanha volta a vencer mata-mata de Copa do Mundo e encerra jejum de 16 anos
Seleção espanhola derrotou a Áustria por 3 a 0
A Espanha colocou fim a um dos tabus mais incômodos de sua história recente em Copas do Mundo. Ao vencer a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira, a seleção espanhola voltou a triunfar em uma partida eliminatória do torneio pela primeira vez desde a campanha que terminou com a conquista do título mundial, na África do Sul, em 2010. O resultado encerra um jejum de 16 anos.
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O jejum da Espanha
Depois de levantar a taça ao derrotar a Holanda na decisão de 2010, a Espanha viveu uma sequência de campanhas frustrantes. Em 2014, defendendo o título conquistado quatro anos antes, a equipe foi surpreendida e acabou eliminada ainda na fase de grupos, encerrando de forma precoce sua participação no Mundial disputado no Brasil.
Na Copa de 2018, realizada na Rússia, os espanhóis avançaram para o mata-mata, mas foram eliminados logo nas oitavas de final após empate com os anfitriões e derrota nos pênaltis. Quatro anos mais tarde, no Catar, o roteiro se repetiu: a equipe voltou a cair nas oitavas, desta vez diante de Marrocos, novamente nas cobranças de pênaltis.
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O triunfo sobre a Áustria encerra essa sequência negativa e devolve confiança à seleção espanhola, que agora segue viva na Copa do Mundo de 2026. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h, em confronto decisivo.
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