logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha volta a vencer mata-mata de Copa do Mundo e encerra jejum de 16 anos

Seleção espanhola derrotou a Áustria por 3 a 0

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/07/2026 18:10
Favorite o Lance! no Google
Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo
Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo. (Foto: Etienne Laurent/AFP)

A Espanha colocou fim a um dos tabus mais incômodos de sua história recente em Copas do Mundo. Ao vencer a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira, a seleção espanhola voltou a triunfar em uma partida eliminatória do torneio pela primeira vez desde a campanha que terminou com a conquista do título mundial, na África do Sul, em 2010. O resultado encerra um jejum de 16 anos.

continua após a publicidade
  • Baena, Oyarzabal, Rodri e Cucurella comemorando gol da Espanha

    Espanha atropela a Áustria e vai às oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo

    Copa do Mundo: por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

    Oyarzabal foi o grande nome da Easpanha contra a Áustria
    Oyarzabal marcou duas vezes na vitória da Espanha (Foto: Etienne Laurent/AFP)

    O jejum da Espanha

    Depois de levantar a taça ao derrotar a Holanda na decisão de 2010, a Espanha viveu uma sequência de campanhas frustrantes. Em 2014, defendendo o título conquistado quatro anos antes, a equipe foi surpreendida e acabou eliminada ainda na fase de grupos, encerrando de forma precoce sua participação no Mundial disputado no Brasil.

  • Baena, Oyarzabal, Rodri e Cucurella comemorando gol da Espanha

    Quem é o próximo adversário da Espanha na Copa? Veja quando é o jogo

    Copa do Mundo
    Há 3 minutos
  • Baena, Oyarzabal, Rodri e Cucurella comemorando gol da Espanha

    Espanha atropela a Áustria e vai às oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Romário durante entrevista ao TNT Sports analisando o elenco da Seleção Brasileira

    Romário é sincero sobre Neymar na Seleção Brasileira: 'Não tem'

    Fora de Campo
    Há 28 minutos

    • Na Copa de 2018, realizada na Rússia, os espanhóis avançaram para o mata-mata, mas foram eliminados logo nas oitavas de final após empate com os anfitriões e derrota nos pênaltis. Quatro anos mais tarde, no Catar, o roteiro se repetiu: a equipe voltou a cair nas oitavas, desta vez diante de Marrocos, novamente nas cobranças de pênaltis.

    continua após a publicidade

    ➡️ Técnico da Argentina comenta dependência de Messi e elogia Brasil na Copa

    O triunfo sobre a Áustria encerra essa sequência negativa e devolve confiança à seleção espanhola, que agora segue viva na Copa do Mundo de 2026. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h, em confronto decisivo.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina comenta dependência de Messi e elogia Brasil na Copa

    Há 53 minutos
    O zagueiro Danso acompanha a movimentação de Lamine Yamal no duelo entre Áustria e Espanha

    Copa do Mundo

    Gol da Espanha em decisão da Copa do Mundo vira assunto: 'Câmera lenta'

    Há 1 hora
    Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Copa do Mundo: por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

    Há 1 hora
    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge, de boné e olhando para o lado

    Seleção Brasileira

    Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'

    Há 1 hora
    Sébastien Desabre, treinador da RD Congo. (Reprodução/redes sociais)

    Copa do Mundo 2026

    Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva

    Há 1 hora
    De Paul observa a bola em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Diogo Jota em ação com a camisa do Liverpool

    Pacto por Diogo Jota deve embalar Portugal em decisão na Copa do Mundo

    Endrick durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira de boné branco e moletom do Brasil com patrocinadores

    Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê'

    Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 - Ronaldo Fenômeno

    Quantas vezes você viu a Seleção Brasileira vencer a Copa do Mundo? Vote!

    Empresa Anona Jets confirmou ao DinSide a venda de dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 — Foto: Reprodução/Anona Jets

    Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreas

    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Manchester City anuncia meia destaque da Inglaterra na Copa do Mundo

    Zlatko Dalic, técnico da Croácia, fala à imprensa durante uma coletiva.

    Dalic aponta Portugal como 'maior desafio' da Croácia na Copa do Mundo

    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

    Cazé TV bate recorde histórico em transmissões da Copa do Mundo

    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo

    Calor extremo nos EUA coloca jogos da Copa do Mundo sob alerta; sensação térmica pode passar de 42°C

    Espanha x Áustria - Copa do Mundo - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Áustria com o Lance!TV