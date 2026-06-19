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Escócia x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:18
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O Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, nesta sexta-feira (19), no Gillete Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O atacante Ismael Saibari foi o responsável pelo único gol da partida.

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    O placar coloca a seleção marroquina em boa condição de se classificar para o mata-mata da Copa em primeiro ou segundo lugar. Isso porque a equipe comandada por Mohamed Ouahbi enfrenta na próxima quarta-feira, às 19h, a seleção do Haiti, a mais fraca do Grupo C. A definição se o time africano será líder da chave só acontecerá após o duelo entre Brasil e a equipe haitiana, que também se enfrentam na noite desta sexta.

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    A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

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    Como foi Marrocos x Escócia?

    A Escócia não conseguiu impor qualquer dificuldade a Marrocos na partida após o gol anotado logo no primeiro minuto. O time africano já entrou na partida com o favoritismo do seu lado fez valer a vantagem nos primeiros 45 minutos de jogo. Foi bem na pressão ao adversário, que só levou perigo à meta de Bono nos minutos finais, com McGinn emendando um chute após cruzamento de Robertson, mas subiu demais e foi para fora.

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    Do lado marroquino, além do gol, Saibari recebeu uma bola roubada de Bouaddi, avançou e deu um beço passe para El Khannous, que acabou finalizando na diagonal por cima da meta de Gunn. Um pequeno quique da bola no gramado tirou a chance de Marrocos amplicar o placar e descer para o vestiário com dois de vantagem. Outro destaque do primeiro tempo foi o lateral Hakimi, que foi muito vaiado pela torcida escocesa em Boston.

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    A segunda etapa voltou, mais uma vez, com pressão inicial de Marrocos, que quase abriu o placar aos quatro minutos com uma finalização de El Khannous na trave. Na sequência, o meia tentou de cabeça após escanteio cobrado por Hakimi, mas Gunn fez bela defesa. Daí em diante, a Escócia melhorou na partida, ajustou a marcação e começou a dificultar os ataques de Marrocos, que também não conseguia pressionar tão bem a saída de bola escocesa.

    Christie teve a primeira grande chance de tentar empatar após roubada de bola e passe de Robertson para a Escócia. Depois, já na reta final, McTominay teve sua primeira grande chegada para finalizar, mas foi bem travado pela defesa e a bola foi para fora. A seleção escocesa pressionou na sequência, mas não gerou finalizações com tanto perigo. Quase na úçtima bola, Marrocos quase ampliou com Aimouni, mas o placar terminou 1 a 0.

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    Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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