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Danilo projeta próximo jogo da Seleção Brasileira e alerta para 'soberba'

Defensor é um dos líderes do vestiário de Carlo Ancelotti

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:01
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Danilo concede entrevista após Brasil x Marrocos
Danilo concede entrevista após Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução/CazéTV)

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. Para Danilo, um dos líderes do vestiário brasileiro, é preciso manter o "pé no chão" para o duelo com o Haiti, mesmo se tratando de um adversário menos qualificado que Marrocos, com quem empataram em 1 a 1 neste domingo (13).

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    • Perguntado pelo repórter se seria soberba pensar no jogo contra o Haiti como uma partida para golear e contruir saldo, Danilo foi categórico.

    — É soberba. Temos que entrar para ganhar o jogo, independente de como for. Epara ganhar o jogo é necessário ter um censo de responsabilidade e espírito de sacrfício.

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    Sobre o empate com o Marrocos, Danilo analisou onde a Seleção Brasileira deixou a desejar e projetou os próximos passos na Copa do Mundo.

    — O empate ficou justo. No segundo tempo conseguimos encostar eles lá atrás e obviamente tivemos mais oportunidades de gol. Nesse tipo de jogo precisamos ser mais certeiros. Teve uma oportunidade? tem que fazer o gol. É assim que funciona. (...) Houve uma ansiedade a mais, mas precisamos entender que isso já passou. Agora tem que focar no segundo jogo, porque o primeiro já passou.

    Como foi Brasil x Marrocos?

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    Em uma estreia marcada por altos e baixos, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

    Seleção Brasileira estreia com empate na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

    📆Próximos jogos da Seleção Brasileira

    Brasil x Haiti 
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Brasil x Escócia
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
    🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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