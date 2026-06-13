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Bruno Guimarães lamenta empate da Seleção contra Marrocos na Copa: 'Peso da estreia'

Brasil abre Mundial atrás no placar, mas garante um ponto com gol de Vini Jr.

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
13/06/2026 21:40
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Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
Bruno Guimarães, meia da Seleção Brasileira (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

Titular no meio-campo da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo, Bruno Guimarães permaneceu em campo por cerca de 80 minutos no empate por 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, neste sábado. O jogador lamentou o resultado, apesar de considerar que a Amarelinha foi superior ao adversário durante o confronto.

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    Entre as justificativas para o resultado, Bruno Guimarães citou o peso da estreia e o desempenho da equipe na primeira etapa, quando o Brasil saiu em desvantagem após gol do atacante Ismael Saibari, aos 21 minutos.

    — Queria ter ganho o jogo. Isso é claro para todo mundo. Acho que nosso primeiro tempo não saiu da maneira que a gente quis, a gente tomou muita transição que acabou complicando o nosso jogo. Depois conseguimos fazer o gol. A gente foi até melhor que eles no segundo tempo, mas o empate permaneceu… É manter a cabeça (no lugar), tem dois jogos pela frente, ganhar duas partidas que a gente pode classificar em primeiro ainda. A estreia sempre é um pouco complicada, jogadores mais nervosos que o normal, mas enfim, já passou o peso da estreia, agora já recuperar, focar no próximo jogo porque é muito importante para a gente — afirmou.

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    O meio-campista manteve o otimismo ao projetar as rodadas restantes da fase de grupos e valorizou o fato de a Seleção ter somado um ponto, embora a vitória fosse o objetivo inicial. Bruno Guimarães também deixou eventuais mudanças na equipe a cargo de Carlo Ancelotti e ressaltou a qualidade do elenco, com destaque para as opções disponíveis no banco de reservas.

    — A gente tem um elenco muito forte, jogadores que podem mudar o jogo. Acho que ficou a sensação de que a gente poderia ter feito o melhor e ter saído com a vitória, mas enfim, não perdemos pontos, somamos um ponto, mas obviamente a gente queria ter ganhado essa partida — completou.

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    A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 19 de junho, contra o Haiti. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Na sequência, a equipe encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, no dia 24.

    Bruno Guimarães, da Seçeão, cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos, pela estreia das equipes na Copa
    Bruno Guimarães, da Seleção, cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos, na estreia das equipes na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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