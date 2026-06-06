Com Cristiano Ronaldo, Portugal vence Chile em amistoso pré-Copa do Mundo

Na tarde deste sábado (6), a Seleção de Portugal venceu um amistoso diante do Chile por 2 a 1 no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. Os gols da partida foram marcados por Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes, pelos portugueses. O chileno Lucas Cepeda descontou já nos acréscimos.

continua após a publicidade

Guedes, inclusive, entrou na partida no intervalo, substituindo Cristiano Ronaldo. O astro português chegou a balançar as redes, mas teve um gol anulado.

Este foi o último amistoso dos portugueses antes da estreia na Copa do Mundo. Já os chilenos não se classificaram para o Mundial, após terminarem na lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, com apenas duas vitórias em 18 partidas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os portugueses controlaram a maior parte das ações e criaram as principais oportunidades do confronto. Um dos momentos mais marcantes aconteceu ainda na etapa inicial, quando Cristiano Ronaldo partiu em velocidade em direção ao gol e foi derrubado pelo zagueiro chileno que fazia sua marcação. Como era o último homem da defesa, o defensor recebeu cartão vermelho direto e deixou o Chile com um jogador a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, os chilenos tentaram equilibrar as ações e apostaram nos contra-ataques, mas encontraram dificuldades para ameaçar a meta portuguesa. Com o resultado, Portugal chega embalado para a disputa do Mundial, enquanto o Chile, que não conseguiu vaga na competição, encerra mais um compromisso de preparação visando os próximos desafios.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo foi titular de Portugal no amistoso diante do Chile. (Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Portugal em Copas do Mundo:

A classificação de Portugal para a nona Copa do Mundo de sua história foi confirmada em novembro do ano passado, quando a seleção terminou na liderança do Grupo F das Eliminatórias Europeias. A vaga foi assegurada com uma goleada por 9 a 1 sobre a Armênia, no Estádio do Dragão, no Porto.

A ocasião também foi especial para Cristiano Ronaldo. Apesar de não ter atuado por estar suspenso, o atacante se tornou o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 41 gols, e garantiu sua sexta participação no torneio.

ESTREIA NA COPA: 17 de junho (quarta-feira) - Grupo K

Portugal x República Democrática do Congo - 14h (de Brasília)

Houston, nos Estados Unidos

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.