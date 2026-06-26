Piquerez joga hoje? Veja a escalação do Uruguai para pegar a Espanha na Copa Lateral do Palmeiras ainda não jogou nesta Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Piquerez vive a expectativa de fazer sua estreia em Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), quando o Uruguai enfrenta a Espanha pela última rodada do Grupo H. Recuperado de uma grave lesão no tornozelo direito, o jogador do Palmeiras está à disposição de Marcelo Bielsa para a partida que vale uma vaga nas oitavas de final.

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Apesar de não estar entre os 11 iniciais, o lateral do Palmeiras ainda tem a expectativa de estrear pelo Uruguai na Copa do Mundo.

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Veja a escalação do Uruguai para enfrentar a Espanha:

Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maximiliano Araújo, Canobbio e Darwin Nuñez.

Recuperação de Piquerez

O lateral passou quase dois meses em recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. A lesão ligamentar no tornozelo direito aconteceu durante a Data Fifa de março, em amistoso contra a Inglaterra. Após passar por cirurgia, o uruguaio realizou praticamente todo o processo de reabilitação na Academia de Futebol antes de ser liberado para integrar a delegação da seleção.

Piquerez saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Segundo Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, em vídeo publicado pelo clube, houve uma força-tarefa para que Piquerez estivesse apto a tempo do Mundial.

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— O tempo ficou curto desde a lesão sofrida até a Copa do Mundo. Houve uma força-tarefa com muito empenho do jogador para que ele conseguisse se apresentar a tempo na seleção uruguaia — explicou.

Além do trabalho físico, o Palmeiras utilizou técnicas de neurociência para manter o atleta preparado durante o período afastado dos gramados.

Mesmo recuperado, Piquerez ainda não entrou em campo na Copa. Bielsa escalou Matías Viña na estreia contra a Arábia Saudita e optou por Sanabria adaptado pelo setor no empate diante de Cabo Verde. Agora, o jogador do Palmeiras tenta aproveitar a partida decisiva contra a Espanha para enfim disputar seu primeiro jogo em um Mundial.

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Arrascaeta segue fora

A presença de Arrascaeta no confronto entre Uruguai e Espanha, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Guadalajara, no México, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo, segue improvável. A tendência é que o meia desfalque a Celeste na decisão pela vaga na próxima fase.

Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Bielsa praticamente descartou a utilização do camisa 10 e também do zagueiro Ronald Araújo.

— Araújo não vai jogar contra Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — afirmou Bielsa.

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