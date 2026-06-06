Em amistosos que encerram a preparação das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2026, no sábado (6), último final de semana antes do torneio, mais seleções entraram em campo para fechar suas estratégias e avaliar possibilidades táticas.

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Atual campeã, a Argentina, ainda sem Messi, venceu Honduras por 2 a 0, no Kyle Field, em College Station, no Texas, e vai para a estreia do Mundial com mais moral. A equipe está no Grupo J da competição, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria. Lautaro Martínez marcou de pênalti e deu passe para Giovani Simeone fazer o outro gol da partida.

Foto: Divulgação / Argentina

No Chase Stadium, em Fort Lauderdale, a Turquia venceu a Venezuela, de virada, por 2 a 1, Gabriel Mendoza colocou os venezuelanos na frente, mas Baris e Ynus Akgun marcaram para os turcos. A Turquia agora começa a pensar na Austrália, sua primeira adversária na Copa do Mundo. A Venezuela, por sua vez, não está na disputa do torneio.

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No Grupo C, ao lado do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia fechou a sua preparação com 100% de aproveitamento. A vítima da vez foi a Bolívia, que sofreu a goleada por 4 a 1. Vale lembrar que todos os gols foram marcados em 45 minutos.

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A África do Sul venceu a Jamaica por 1 a 0 no Estádio Hidalgo e está preparada para fazer sua estreia. A Seleção está no Grupo A, ao lado de México, um dos países que vão sediar o torneio, além de Coreia do Sul e República Tcheca. Já a Jamaica chegou a disputar a repescagem mundial no México, mas não assegurou sua vaga.

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No último jogo antes da estreia no Mundial, o Catar empatou sem gols por 0 a 0 com El Salvador, no BMO Stadium, em Los Angeles, em amistoso internacional. O Catar está no Grupo B, ao lado de Bósnia, Canadá e Suíça.

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