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Copa do Mundo: México e Equador sofre atraso por condições climáticas

Tempestade atinge estádio na capital mexicana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 21:24
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República Tcheca x México pela Copa do Mundo
República Tcheca x México pela Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

A Fifa atrasou o início da partida entre México e Equador, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, devido às condições climáticas na Cidade do México. Uma tempestade com descargas elétricas atingiu a região do Estádio Azteca, obrigando a aplicação do protocolo de segurança para raios.

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    Segundo comunicado divulgado pela entidade cerca de uma hora antes do jogo, o aquecimento das equipes foi adiado e o início da partida também seria afetado. A entidade atrasou o duelo em quinze minutos — 22h15 (de Brasília).

    Protocolo de segurança altera programação

    O protocolo da Fifa determina que, sempre que um raio é registrado nas proximidades do estádio, a retomada das atividades só pode ocorrer após 30 minutos sem novos raios. Por isso, caso novos raios sejam detectados, o atraso poderá ser ampliado.

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    Imagens e relatos de jornalistas presentes no local mostraram que, cerca de 70 minutos antes da partida, não havia jogadores em campo devido à intensidade da tempestade. A saída das equipes para o aquecimento foi suspensa enquanto as condições climáticas permaneciam adversas. A expectativa é de que a Fifa continue monitorando o clima antes de autorizar o início da partida.

    Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026
    Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mario Vazquez/AFP)

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

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