Técnico do Equador questiona viagem de nove horas para o México Seleção equatoriana chega desgastada à Cidade do México após longa viagem, e Sebastián Beccacece reclama da organização

Problemas logísticos causaram um atraso de cerca de seis horas na viagem. O técnico Beccacece reclamou da logística mas fez questão de destacar a importância do torneio e a motivação do grupo.

A seleção do Equador enfrenta o México na Copa do Mundo nesta terça-feira (30).

A preparação da seleção do Equador para o confronto desta terça-feira (30) contra o México, válido pela segunda fase da Copa do Mundo, foi marcada por um contratempo inesperado. O técnico Sebastián Beccacece revelou que a delegação enfrentou um atraso significativo durante o deslocamento entre Columbus, em Ohio, e a Cidade do México, transformando uma viagem que deveria durar pouco mais de três horas em um percurso de aproximadamente nove horas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O problema impactou diretamente a programação do Equador e atrasou em cerca de uma hora e meia a coletiva de imprensa do treinador argentino, já no México. Segundo Beccacece, o planejamento previa a chegada ao hotel por volta das 18h, no horário local, mas a delegação ainda estava em trânsito devido aos atrasos registrados no voo.

"O deslocamento acabou sendo muito mais longo do que o esperado. Não sabemos exatamente o motivo, mas isso naturalmente gera um desgaste maior para todos", explicou o comandante da seleção equatoriana.

continua após a publicidade

Apesar da situação, Beccacece evitou transformar o episódio em motivo de reclamação. O treinador destacou que disputar uma Copa do Mundo é motivo de orgulho e afirmou que o grupo do Equador permanece motivado para buscar uma classificação histórica contra o México.

"Estamos um pouco mais cansados, é verdade, mas seria uma ingratidão reclamar por estarmos vivendo um Mundial. Temos um grupo muito unido e preparado para superar qualquer dificuldade", declarou.

continua após a publicidade

O treinador ainda fez questão de ressaltar que, nas etapas anteriores da competição, realizadas em cidades como Filadélfia, Kansas e Nova York, toda a logística ocorreu de forma organizada, sem qualquer contratempo.

Equador quer fazer história contra o México

Mesmo com o desgaste da viagem, Beccacece garantiu que o foco do Equador permanece totalmente voltado para o desafio contra o México. O técnico afirmou confiar plenamente no trabalho desenvolvido desde o início do ciclo e acredita que o Equador reúne condições para avançar na competição.

Segundo ele, o Equador está pronto para competir em qualquer cenário, inclusive na altitude da Cidade do México, sem necessidade de preparação específica.

"Nossa equipe está preparada para fazer história. Queremos demonstrar nossa personalidade, nossa coragem e seguir desfrutando deste Mundial por mais alguns dias", afirmou.

Equador bateu a Alemanha e garantiu classificação para enfrentar o México (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Pelo lado mexicano, o técnico Javier Aguirre também demonstrou respeito pelo adversário. O comandante da seleção anfitriã destacou a evolução do futebol equatoriano nos últimos anos e elogiou o trabalho realizado por Beccacece.

Para Aguirre, o Equador chega como um dos rivais mais competitivos desta fase do torneio, principalmente pela intensidade na marcação e pela rapidez na recuperação da posse de bola.

"O Equador cresceu muito nos últimos anos. Tem jogadores atuando em grandes clubes e um treinador extremamente competente. Será um grande desafio para nós", afirmou.

O treinador mexicano reconheceu que sua equipe precisará apresentar um desempenho próximo da perfeição para garantir a classificação às oitavas de final.

"Precisamos fazer um jogo quase perfeito para seguir na competição. Sabemos que partidas eliminatórias são decididas nos detalhes e estamos preparados para essa responsabilidade", concluiu.

O confronto entre México e Equador promete ser um dos mais equilibrados desta fase da Copa do Mundo de 2026. Enquanto os equatorianos tentam superar o desgaste causado pelos problemas logísticos, os mexicanos apostam no fator casa para seguir vivos no torneio. A expectativa é de um duelo intenso, marcado pelo equilíbrio e pela disputa por uma vaga nas oitavas de final.

]México e Equador se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, no México, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.