Galvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo? Equipes se enfrentam neste sábado (13) nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o narrador Galvão Bueno será o responsável por narrar as emoções do confronto na transmissão do SBT.

continua após a publicidade

➡️ Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

O locutor terá a companhia de dos comentaristas Alexandre Pato, Mauro Beting e Muricy Ramalho, além da análise de arbitragem de Nadine Basttos durante a transmissão. Direto do palco do duelo, Mauro Naves, André Hernan e João Venturi mostram toda a movimentação das duas delegações e das torcidas.

➡️ Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'

Detalhes da transmissão do SBT para estreia do Brasil

A programação do canal para a cobertura da estreia da Seleção irá começar a partir das 16h15 (de Brasília), com a estreia do "Torcida SBT", novo programa comandado por Tiago Leifert e exibido nos dias de jogos do Brasil. Com auditório, convidados especiais, ex-jogadores, influenciadores e nomes do elenco da emissora, a atração vai aquecer os torcedores para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A estreia do "Torcida SBT" promete uma tarde repleta de atrações especiais. Entre os destaques está uma divertida reportagem de Alexandre Pato enfrentando 100 crianças em campo, além de quadros preparados especialmente para aquecer a torcida brasileira antes de a bola rolar. O programa também contará com as participações de Galvão Bueno, Muricy Ramalho e Raphael Rezende.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A cobertura mostrará ainda cada passo da Seleção rumo ao estádio, com entradas ao vivo desde a saída da delegação do hotel até a chegada ao MetLife Stadium. O público também acompanhará links espalhados por diversas cidades brasileiras, mostrando como os torcedores estão vivendo a expectativa para a estreia do Brasil.