logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Galvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

Equipes se enfrentam neste sábado (13) nos Estados Unidos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 16:30
Favorite o Lance! no Google
Galvão vai narrar jogo do Brasil na Copa do Mundo pelo SBT (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
Galvão vai narrar jogo do Brasil na Copa do Mundo pelo SBT (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o narrador Galvão Bueno será o responsável por narrar as emoções do confronto na transmissão do SBT.

continua após a publicidade
  • Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira

    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 18 minutos
  • Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)

    Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo

    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 12 horas

    • ➡️ Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

    O locutor terá a companhia de dos comentaristas Alexandre Pato, Mauro Beting e Muricy Ramalho, além da análise de arbitragem de Nadine Basttos durante a transmissão. Direto do palco do duelo, Mauro Naves, André Hernan e João Venturi mostram toda a movimentação das duas delegações e das torcidas.

    ➡️ Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'

    Detalhes da transmissão do SBT para estreia do Brasil

    A programação do canal para a cobertura da estreia da Seleção irá começar a partir das 16h15 (de Brasília), com a estreia do "Torcida SBT", novo programa comandado por Tiago Leifert e exibido nos dias de jogos do Brasil. Com auditório, convidados especiais, ex-jogadores, influenciadores e nomes do elenco da emissora, a atração vai aquecer os torcedores para a partida.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A estreia do "Torcida SBT" promete uma tarde repleta de atrações especiais. Entre os destaques está uma divertida reportagem de Alexandre Pato enfrentando 100 crianças em campo, além de quadros preparados especialmente para aquecer a torcida brasileira antes de a bola rolar. O programa também contará com as participações de Galvão Bueno, Muricy Ramalho e Raphael Rezende.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    A cobertura mostrará ainda cada passo da Seleção rumo ao estádio, com entradas ao vivo desde a saída da delegação do hotel até a chegada ao MetLife Stadium. O público também acompanhará links espalhados por diversas cidades brasileiras, mostrando como os torcedores estão vivendo a expectativa para a estreia do Brasil.

    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFelipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do MundoHá 1 hora
    Juca Kfouri - Corinthians x Ituano
    Fora de CampoJuca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'Há 1 hora
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Copa do MundoChef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na CopaHá 2 horas
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do MundoÍdolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano RonaldoHá 4 horas
    Copa do MundoRomário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'Há 4 horas
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Fora de CampoFoto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; vejaHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
    Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'
    Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
    Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
    Ronaldinho e Hulk se encontram (Foto: Reprodução Gledson Paraíba)
    Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista
    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira
    Hakimi e Neymar,estrelas de Marrocos e Brasil
    Inteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo
    Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente'
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (13)?
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Copa do Mundo: colunistas do Lance! apontam destino do Brasil no torneio
    Hoje, Brendo é influenciador digital com mais de 500 mil seguidores nas redes (Foto: Reprodução/Instagram)
    'Peça importante': sósia de Paquetá relembra emoção durante convocação
    Cazé TV
    Casimiro Miguel é dono da CazéTV? Saiba quem comanda o canal esportivo
    Rivellino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Reprodução/Flu-Memória)
    Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo