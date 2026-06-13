Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos

Catar e Suíça estão se enfrentando, na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até o momento, Embolo vai dando a vitória para o time europeu, com um gol de pênalti. Veja a jogada abaixo:

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Onde assistir Catar x Suíca na Copa do Mundo

Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo pela "CazéTV" (YouTube e streaming). Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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A Suíça faz sua estreia com o status de favorita no confronto, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia conta com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.

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Dan Ndoye, da Suíça, chuta na bola durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Catar e Suíça (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Do outro lado, o Catar, sob o comando do experiente técnico espanhol Julen Lopetegui, tenta compensar a diferença técnica com muita organização coletiva e posse de bola. A equipe asiática confia no talento de nomes como Akram Afif e Almoez Ali para tentar furar o bloqueio suíço e surpreender logo na estreia do Mundial.

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✅ FICHA TÉCNICA

Catar 🆚 Suíça

1ª Rodada – Grupo B da Copa do Mundo 2026

📆 Data: sábado, 13 de junho de 2026.

⏰ Horário: 16h (de Brasília).

📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)

🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)