Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Catar na Copa do Mundo

O Catar retorna ao maior palco do futebol mundial com uma missão de afirmação. Se em 2022 a participação foi garantida como país-sede, a vaga para 2026 foi carimbada com autoridade dentro de campo. Atual bicampeã da Copa da Ásia (2019 e 2023), a equipe chega à Copa do Mundo com um elenco amadurecido, habituado a decisões e liderado por uma geração que já escreveu seu nome na história do continente.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada catari, o Lance! apresenta o guia do Catar para o Mundial.

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🌍 Cenário: como o Catar chega à Copa?

Após o duro aprendizado em 2022, quando se tornou o primeiro anfitrião a cair na fase de grupos sem somar pontos, a seleção passou por uma reformulação eficiente. O país consolidou sua hegemonia regional ao conquistar o bi da Ásia em 2023, provando que o investimento a longo prazo deu frutos. Agora, os cataris desembarcam no Mundial com um retrospecto favorável e jogadores calejados por grandes conquistas.

A Seleção do Catar x Omã pela Taça do Golfo Arábico (Foto: Reprodução/Instagram)

📈 Melhor campanha em Copas

A trajetória do Catar em Copas ainda é curta, com apenas uma participação (2022). Na ocasião, o desempenho ficou aquém das expectativas, resultando em três derrotas consecutivas. O cabeceio de Mohammed Muntari contra o Senegal permanece como o único gol do país na história da competição. Para este ciclo, o objetivo é claro: apagar a má impressão da última estreia, pontuar pela primeira vez e brigar por uma classificação inédita ao mata-mata.

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✨ Fato curioso: o "Projeto Aspire" em maturação

Diferente de muitas seleções que dependem de jogadores em ligas europeias, a base do Catar é formada quase inteiramente na Aspire Academy, um dos centros de treinamento mais modernos do mundo. O entrosamento é o ponto forte: muitos atletas jogam juntos desde as categorias de base e atuam no mesmo clube, o Al-Sadd. Em 2026, veremos o auge físico e técnico desse investimento bilionário.

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⚡ O cara do time: Akram Afif

Se existe um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida para o Catar, esse alguém é Akram Afif. Eleito o melhor jogador da Ásia, o atacante é o cérebro e a alma da equipe. Com uma visão de jogo privilegiada e extrema facilidade no drible, Afif foi o herói do título da Copa da Ásia 2023, marcando três gols na final. Ele chega à Copa de 2026 como o jogador mais criativo do continente asiático.

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Afif, astro do Catar, comemorando a classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X)

👁️ Fique de olho: Almoez Ali

Parceiro ideal de Afif, Almoez Ali é o maior artilheiro da história da seleção. O centroavante tem um faro de gol apurado e já provou que gosta de competições internacionais (foi artilheiro da Copa da Ásia e brilhou como convidado na Copa América e Copa Ouro). Sua velocidade em transições rápidas será a principal arma para castigar as defesas adversárias em solo americano.

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👨‍🏫 Quem é o treinador do Catar?

Julen Lopetegui é quem assume o comando técnico do Catar na jornada rumo ao sonho do título mundial. Ex-treinador da seleção espanhola e do Real Madrid, o espanhol de 58 anos chegou em maio de 2025 para substituir o compatriota Luis García, trazendo o peso de um currículo europeu para o projeto catari. Com vínculo firmado até 2027, Lopetegui tem a missão imediata de elevar o nível competitivo do país na Copa de 2026, servindo também como pilar para a busca do tricampeonato na próxima Copa da Ásia, na Arábia Saudita.

📋 Time base (4-2-3-1)

Meshaal Barsham; Sultan Al-Brake, Lucas Mendes, Al-Hashmi Al-Hussain, e Ayoub Al Oui; Mohammed Waad e Ahmed Fathi; Homam Al-Amin, Mohamed Naceur Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin.

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🗓️ Agenda do Catar na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

Catar x Suíça

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 13 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA

Canadá x Catar

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 18 de junho, quinta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ BC Place, Vancouver, Canadá

Bósnia e Herzegovina x Catar

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle, EUA

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