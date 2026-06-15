logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fora da Copa, Suárez assiste jogo entre Uruguai e Arábia Saudita no estádio

Jogador não foi convocado por Marcelo Bielsa por opção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 20:15
Favorite o Lance! no Google
O atacante Luis Suárez defendendo a seleção uruguaia em 2019 (Foto: FramePhoto/Folhapress)
Atacante Luis Suárez, que ficou fora da Copa do Mundo (Foto: FramePhoto/Folhapress)

O atacante Luis Suárez, ídolo da seleção uruguaia e um dos melhores centroavantes do século, aproveitou a partida do país na cidade onde mora, em Miami, e acompanhou a estreia contra a Arábia Saudita no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, que acontece nesta segunda-feira (15). O jogador não foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo

    Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

    Seleção Brasileira
    Há 6 horas
  • Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

    Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Comunidade cabo-verdiana em Mesquita acompanha jogo contra a Espanha

    Cabo Verde no Brasil: cidade vibra com histórica vitória na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 53 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Story publicado por Suárez durante a partida ente Uruguai e Arábia Saudita. (Imagem: Reprodução)

    Suárez chegou a anunciar publicamente a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás e disse que, caso o Uruguai precisasse dele, estaria disponível e jamais negaria a oportunidade. O jogador poderia atuar pela quinta vez na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Marcelo Bielsa não levou o jogador, o que dividiu a opinião dos torcedores uruguaios.

    Suárez não é convocado para a seleção uruguaia desde 2024, no que ficou marcado como o último jogo do craque pelo selecionado do país. A partida terminou em 0 a 0. Na época, o jogador entrou em campo emocionado com as homenagens que recebeu.

    continua após a publicidade
    Luis Suarez abraça os filhos Delfina, Benjamin e Lautaro antes de Uruguai x Paraguai
    (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP)

    — No momento em que Suárez nos comunicou, na partida de despedida que foi realizada, que ele preferia deixar seu espaço na equipe, entre outros argumentos, disse publicamente que queria favorecer o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram alternativas para sua posição — relembrou Bielsa.

    O treinador minimizou a possibilidade de que teria preterido Suárez por algum problema pessoal com o jogador, e reforçou que preferiu levar outros atacantes mais jovens, como Darwin Nunez, Viñas e Rodrigo Aguirre.

    continua após a publicidade

    Luis Suárez é o maior artilheiro do Uruguai, com 69 gols marcados em 143 partidas disputadas com a camisa Celeste. O atacante estreou pela primeira vez pela seleção do país em 2007, contra a Colômbia, e se fez sua última partida contra o Paraguai, em 2024. 

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
    Fora de CampoTorcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'Há 4 minutos
    Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Fora de CampoFalha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá'Há 6 minutos
    Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso
    Copa do MundoVeterano anuncia última Copa do Mundo com a ArgentinaHá 21 minutos
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoAusência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'Há 44 minutos
    Deschamps na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoDeschamps, técnico da França, crava outra seleção como favorita na Copa do MundoHá 50 minutos
    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoQuando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperaçãoHá 55 minutos

    Mais LANCE!

    Comunidade cabo-verdiana em Mesquita acompanha jogo contra a Espanha
    Cabo Verde no Brasil: cidade vibra com histórica vitória na Copa do Mundo
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Análise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aqui
    Marcelo-Bielsa-Uruguai-Costa-do-Marfim
    Bap acusa Bielsa por lesão de Arrascaeta e aumenta atrito entre Flamengo e Uruguai
    Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Shaun Evans é árbitro Fifa e um dos principais da Austrália (Foto: Reprodução/Associação de Árbitros de Futebol Profissional)
    Suposto gesto supremacista de árbitro na Copa do Mundo é analisado pela Fifa
    Técnico da Argentina, Scaloni faz sinal de positivo durante coletiva na Copa do Mundo
    Técnico da Argentina reflete sobre torcer para o Brasil: 'Por que não pensar?'
    Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)
    Jogadores da seleção da França fazem foto com camisa dos seus clubes de origem
    Treino Seleção Brasileira
    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)
    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Neymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entenda
    De Bruyne - Croácia x Bélgica
    Veja gols e melhores momentos de Bélgica x Egito na Copa do Mundo
    Valdivia
    De Vavá a Valdivia: Palmeiras acumula gols em Copas por três seleções
    Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )
    Aniversariante Salah alcança feito raro em Copas pelo Egito