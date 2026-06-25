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Holanda, Japão e Alemanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (25/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quinta (25) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 09:30
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Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio
Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio (Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo segue nesta quinta-feira (25) com seis partidas que vão definir classificados dos Grupos D, E e F para os 16-avos de final. O principal destaque é o confronto direto entre Japão e Suécia, que vale vaga na próxima fase. A rodada ainda conta com Holanda, Alemanha e Estados Unidos, seleções que chegam à última rodada em situações distintas dentro de seus grupos.

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    • No Grupo E, a Alemanha já garantiu a liderança e a classificação antecipada. Equador, Costa do Marfim e Curaçao seguem na disputa pela segunda vaga e por uma possível classificação entre os melhores terceiros colocados. Já no Grupo F, Japão, Holanda e Suécia entram na rodada decisiva com chances de avançar. No Grupo D, Austrália e Paraguai fazem um duelo direto pela segunda posição, enquanto os Estados Unidos já estão garantidos na próxima fase.

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    Equador x Alemanha - 17h

    Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela última rodada do Grupo E.

    Depois de chegar ao Mundial cercado por expectativas, o Equador entra pressionado na rodada final. Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, a seleção sul-americana precisa vencer a já classificada Alemanha e ainda acompanhar o resultado de Curaçao x Costa do Marfim para saber se seguirá na luta por uma vaga nos 16-avos de final.

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    Curaçao x Costa do Marfim - 17h

    Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela última rodada do Grupo E.

    A Costa do Marfim chega em situação confortável após somar quatro pontos nas duas primeiras rodadas e depende apenas de um empate para confirmar a classificação. Já Curaçao encara o jogo mais importante de sua história em Copas do Mundo: precisa vencer e torcer por um tropeço do Equador para avançar diretamente ao mata-mata.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Japão x Suécia - 20h

    Japão e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela última rodada do Grupo F.

    A partida chega cercada de expectativa porque pode definir diretamente uma das vagas da chave nos 16-avos de final. Os japoneses iniciam a rodada em posição mais confortável, com quatro pontos e dependendo apenas de um empate para avançar. Já a Suécia entra pressionada após a derrota para a Holanda e precisa vencer para ultrapassar o adversário na tabela.

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    Jogadores correm para se abraçar após marcar gol na Copa do Mundo
    Jogadores do Japão comemoram gol marcado na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Tunísia x Holanda - 20h

    Tunísia e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), também pelo Grupo F.

    A Holanda entra na rodada decisiva dividindo a liderança do Grupo F com o Japão, ambos com quatro pontos. Após empatar com os japoneses e golear a Suécia, a equipe de Ronald Koeman depende apenas de si para terminar na primeira colocação da chave. Do outro lado, a Tunísia chega sem chances de classificação após sofrer goleadas para Suécia e Japão e tenta se despedir da competição com um resultado positivo.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Paraguai x Austrália - 23h

    Paraguai e Austrália se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), pela última rodada do Grupo D.

    O confronto funciona como uma verdadeira decisão no Grupo D. Austrália e Paraguai chegam à última rodada com três pontos e disputam a segunda vaga da chave, já que os Estados Unidos garantiram antecipadamente a liderança. Os australianos avançam com um empate graças à vantagem nos critérios de desempate, enquanto os paraguaios precisam vencer para seguir vivos na Copa do Mundo.

    Turquia x Estados Unidos - 23h

    Turquia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), pela última rodada do Grupo D.

    Os norte-americanos entram em campo já classificados e com a liderança assegurada. A Turquia, por sua vez, está eliminada após duas derrotas e tenta encerrar sua participação no Mundial de forma positiva diante dos anfitriões.

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